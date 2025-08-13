Μακρόν μετά τη συνομιλία με Τραμπ: «Στόχος του η εκεχειρία στη συνάντηση με Πούτιν»

Ο Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκθάρισε την πρόθεσή του να επιτύχει μόνιμη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Όσον αφορά το θέμα των εδαφικών ζητημάτων, αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο με το Κίεβο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ηγέτες υποστήριξαν επίσης τις εκκλήσεις για περισσότερες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου και την απελευθέρωση των Ουκρανών παιδιών που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Είπε επίσης ότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οποιαδήποτε εδαφικά ζητήματα που σχετίζονται με την Ουκρανία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς την Ουκρανία, προσθέτοντας «και αυτή είναι η θέση που υποστηρίζουμε».

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι οι ηγέτες ήταν σαφείς ότι πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ τυχόν εδαφικών παραχωρήσεων και εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Τραμπ: «Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Νωρίτερα, ο Τραμπ χαρακτήρισε «σπουδαίους ανθρώπους» τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους ήταν προγραμματισμένο αργότερα σήμερα να έχει βιντεοδιάσκεψη με θέμα την Ουκρανία, δύο ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα συνομιλήσω σε λίγο με Ευρωπαίους ηγέτες Είναι σπουδαίοι άνθρωποι που θέλουν να δουν να συναφθεί μια συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε βιντεοδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ