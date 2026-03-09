Μακρόν: «Όποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη»

Ισχυρό μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, όσο έκαναν κοινές δηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, υπογραμμίζοντας ότι «όποιος επιτίθεται στη Μεγαλόνησο, επιτίθεται στην Ευρώπη».

«Το Κυπριακό είναι πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και για τον εταίρο σας τη Γαλλία», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Όπως είπε, το ότι βρισκόμαστε σήμερα και οι τρεις ο ένας δίπλα στον άλλον, δείχνει τη βαρύτητα που δίνουμε στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας. «Θα πρέπει να πιστέψουν σε αυτό οι συμπατριώτες σας», πρόσθεσε.

«Πίσω από το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει δέσμευση και η στρατιωτική μας παρουσία. Θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο που ήταν στόχος επιθέσεων και πυραύλων. Γι’ αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και τη φρεγάτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο ίδιος αναφέρθηκε στη φρεγάτα Κίμων, σημειώνοντας ότι χτίστηκε στο Λοριάν και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο.

Ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού. «Θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό του με ασφάλεια», είπε.

«Η επιχείρηση Ασπίδα, υπό τον συντονισμό της Ελλάδας, είναι απόδειξη της συνεργασίας, πρόσθεσε, για να σημειώσει ότι στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού», σημείωσε.

Παράλληλα, θύμισε ότι τις τελευταίες ημέρες σειρά χωρών δέχονται επιθέσεις. «Η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική, αλλά να εκφράσουμε την αξιοπιστία της δράσης μας για να οδηγήσουμε σε αποκλιμάκωση», είπε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, επίσης, ότι προετοιμάζει, σε συνεργασία με τους εταίρους, μια μελλοντική αποστολή «καθαρά αμυντικού χαρακτήρα» με στόχο το άνοιγμα εκ νέου του Στενού του Ορμούζ και τη συνοδεία πλοίων «μετά την έξοδο από την πιο θερμή φάση της σύγκρουσης» στη Μέση Ανατολή, ώστε να διασφαλιστεί η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία σύστασης μιας καθαρά αμυντικής, καθαρά συνοδευτικής αποστολής, η οποία πρέπει να προετοιμαστεί από κοινού τόσο με ευρωπαϊκά όσο και με μη ευρωπαϊκά κράτη», δήλωσε συγκεκριμένα ο Μακρόν.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα στείλει δύο φρεγάτες στο πλαίσιο της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Συνολικά, «η γαλλική παρουσία, η οποία θα αναπτυχθεί από την ανατολική Μεσόγειο έως την Ερυθρά Θάλασσα και στα ανοικτά του Ορμούζ, θα περιλαμβάνει οκτώ φρεγάτες, δύο αμφίβια ελικοπτεροφόρα και το αεροπλανοφόρο μας, το Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοικτά της Κρήτης», ανέφερε.