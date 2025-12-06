Μακρόν: Συνάντηση με Ζελένσκι, Στάρμερ, Μερτς στο Λονδίνο τη Δευτέρα - Η ανάρτηση του για τη Ρωσία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο τη Δευτέρα (8/12) για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επίσης και με τους ηγέτες της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης φυσικά και θα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Η Ρωσία εγκλωβίζεται σε μια πορεία κλιμάκωσης και δεν επιδιώκει την ειρήνη. Καταδικάζω απερίφραστα τις μαζικές επιθέσεις που στόχευσαν την Ουκρανία χθες το βράδυ, ιδίως την ενεργειακή και σιδηροδρομική της υποδομή.

Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία για να την αναγκάσουμε να επιλέξει την ειρήνη. Θα ταξιδέψω στο Λονδίνο τη Δευτέρα για να συναντηθώ με τον Ουκρανό Πρόεδρο, τον Βρετανό Πρωθυπουργό και τον Γερμανό Καγκελάριο, προκειμένου να αξιολογήσω την κατάσταση και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης των ΗΠΑ.

Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη υποστήριξή μας. Αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων. Θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας, χωρίς τις οποίες δεν θα είναι δυνατή καμία ισχυρή και διαρκής ειρήνη.

Διότι αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι επίσης η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της.

«Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην ακλόνητη υποστήριξή μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο των προσπαθειών που κάνουμε, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Θα συνεχίσουμε αυτές τι προσπάθειες μαζί με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, χωρίς της οποίες, δεν μπορεί να υπάρξει ζωτική και διαρκής ειρήνη. Αυτό που διακινδυνεύεται στην Ουκρανία είναι επίσης, η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», πρόσθεσε ο ίδιος.