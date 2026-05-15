Μαλδίβες: Λάθος η πρώτη ταυτοποίηση – Στον 44χρονο εκπαιδευτή ανήκει τελικά η σορός από την πολύνεκρη κατάδυση

Μια νέα ανακοίνωση των τοπικών αρχών στις Μαλδίβες , αναφέρει ότι το πτώμα που ανασύρθηκε από τους βατραχανθρώπους δεν είναι εκείνο της πενηντάχρονης καθηγήτριας Μόνικα Μοντεφαλκόνε αλλά του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζανλούκα Μπενεντέτι, σαράντα τεσσάρων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες πέντε Ιταλοί πολίτες έχασαν την ζωή τους, ενώ πραγματοποιούσαν κατάδυση σε σπήλαιο στις Μαλδίβες το οποίο βρίσκεται εξήντα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,εκτός από τον Μπενεντέτι και την καθηγήτρια οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, έχασαν τη ζωή τους η κόρη της Τζόρτζια, είκοσι ενός ετών, και οι δυο βιολόγοι Μούριελ Οντενίνο και Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, τριάντα ενός ετών.

Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, οι προσπάθειες ανάσυρσης των τεσσάρων πτωμάτων διακόπηκαν εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων και ανέμων που πλήττουν την περιοχή και αναμένεται να ξαναρχίσουν αύριο το πρωί.