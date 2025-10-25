Μενού

Μάλμε - Παναθηναϊκός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στο Μάλμε της Σουηδίας

Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μάλμε για την 4η αγωνιστική του Europa League στις 6 Νοεμβρίου.

σουηδία
Μάλμε, Σουηδία | Shutterstock
Το Μάλμε (Malmö), η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, ξεχωρίζει για το σύγχρονο και ζωντανό λιμάνι της, τη νεανική της ατμόσφαιρα και την ενδιαφέρουσα γαστρονομία της.

Βρίσκεται στο νότιο άκρο της χώρας, απέναντι από την Κοπεγχάγη με την οποία συνδέεται με τη διάσημη Γέφυρα του Όρεσουντ (Öresund Bridge), ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που επιτρέπει στους ταξιδιώτες να περάσουν από τη Δανία στη Σουηδία σε μόλις μισή ώρα.

Το Μάλμε είναι επίσης μια πόλη με έντονη αθλητική κουλτούρα, με την ομάδα της Malmö FF να έχει μακρά ιστορία στο ποδόσφαιρο.

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου η πόλη αποκτά παλμό, καθώς ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μάλμε στο Eleda Stadion. Αν σκέφτεστε να ταξιδέψετε μέχρι εκεί για τον αγώνα, δείτε πόσο περίπου θα σας κοστίσουν τα αεροπορικά, η διαμονή, οι μετακινήσεις και το φαγητό.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

 

ΚΟΣΜΟΣ