Το Μάλμε (Malmö) είναι μια πόλη αντιθέσεων, όπου η γοητεία του παλιού συναντά την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και την καινοτομία. Βρίσκεται στο νότο της Σουηδίας, απέναντι από τη Δανία, και συνδέεται με την Κοπεγχάγη μέσω της γέφυρας του Όρεσουντ (Öresund Bridge). Με την ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική της, τη δυναμική γαστρονομική σκηνή της και τη νεανική της ατμόσφαιρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας είναι ιδανική για ένα city break πέρα από τα συνηθισμένα.
