Μαμντάνι: Όταν ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έκανε ποστ για την Ελλάδα, το Euro 2004 και το Χαριστέα

Ποιος θα το φανταζόταν ότι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της διεθνούς επικαιρότητας θα είχε υπόψη του το γκολ που χάρισε στην Ελλάδα το Euro του 2004; Ο λόγος για τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, του οποίου η εκλογή προκάλεσε αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Μαμντάνι, που θεωρείται από τους υποστηρικτές του «μεγάλη ελπίδα» για την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών, και από τους επικριτές του «επικίνδυνος αριστεριστής», φαίνεται πως διαθέτει πλατιά παιδεία και… γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Διαβάστε ακόμα: Ζοχράν Μαμντάνι: Ποιοι δισεκατομμυριούχοι θα ωφεληθούν και ποιοι όχι από την εκλογή του
Το απέδειξε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, αντί να ανεβάσει εικόνες από ήρωες της Επανάστασης, προτίμησε να δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα το γκολ του Άγγελου Χαριστέα απέναντι στην Πορτογαλία — το τέρμα που έφερε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης.
Στο βίντεο αυτό, ο τότε σχετικά άγνωστος πολιτικός συνόδευσε το ιστορικό στιγμιότυπο με «woke» ευχές, απευθυνόμενος σε «αδερφούς, αδερφές και non-binary φαμίλια». Η ανάρτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, επανήλθε τώρα στην επικαιρότητα, προκαλώντας πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — από ενθουσιασμό μέχρι σύγχυση.
- Μαίρη Χατζηπαύλου: Η πρώην παίκτρια του Big Brother που θα διεκδικήσει τον τίτλο της Miss Universe
- Καταγγελία «βόμβα» για δημόσιο νοσοκομείο: «Μου έκαναν γαστροσκόπηση χωρίς αναισθησία, έβριζαν επειδή σχόλαγαν»
- Είμαστε ήδη εκεί: 6 χώρες και ένα ελληνικό νησί που σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί
- Νίκος Γρίτσης: «Έλεγαν τη μητέρα μου μάνα του τρομοκράτη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.