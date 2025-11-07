Μαμντάνι: Όταν ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έκανε ποστ για την Ελλάδα, το Euro 2004 και το Χαριστέα

Ποιος θα το φανταζόταν ότι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της διεθνούς επικαιρότητας θα είχε υπόψη του το γκολ που χάρισε στην Ελλάδα το Euro του 2004; Ο λόγος για τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, του οποίου η εκλογή προκάλεσε αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαμντάνι, που θεωρείται από τους υποστηρικτές του «μεγάλη ελπίδα» για την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών, και από τους επικριτές του «επικίνδυνος αριστεριστής», φαίνεται πως διαθέτει πλατιά παιδεία και… γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το απέδειξε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, αντί να ανεβάσει εικόνες από ήρωες της Επανάστασης, προτίμησε να δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα το γκολ του Άγγελου Χαριστέα απέναντι στην Πορτογαλία — το τέρμα που έφερε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης.

Happy #GreekIndependenceDay to all my Greek brothers, sisters, family beyond the binary, and Angelos Charisteas himself.#200Years 🇬🇷 pic.twitter.com/xOiIJuyOyj — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) March 25, 2021

Στο βίντεο αυτό, ο τότε σχετικά άγνωστος πολιτικός συνόδευσε το ιστορικό στιγμιότυπο με «woke» ευχές, απευθυνόμενος σε «αδερφούς, αδερφές και non-binary φαμίλια». Η ανάρτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, επανήλθε τώρα στην επικαιρότητα, προκαλώντας πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — από ενθουσιασμό μέχρι σύγχυση.