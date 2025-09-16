Χιλιάδες οικογένειες Παλαιστινίων προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα, καθώς ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της μεγάλης κλίμακας επίθεσης που στοχεύει στην κατοχή της πόλης.

Η Λίνα αλ-Μαγκρέμπι, 32 ετών, μητέρα τριών παιδιών από τη γειτονιά Σεΐχ Ραντβάν της πόλης, δήλωσε στο BBC ότι αρνούνταν να φύγει από το σπίτι της μέχρι που έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν Ισραηλινό αξιωματικό, που τη διέταζε να εκκενώσει.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να καλύψω το κόστος της μετακίνησης και μιας σκηνής», είπε. «Μας πήρε 10 ώρες για να φτάσουμε στη Χαν Γιουνίς και πληρώσαμε 3.500 σέκελ (735 λίρες) για τη διαδρομή. Η ουρά από αυτοκίνητα και φορτηγά φαινόταν ατελείωτη».

Γάζα: Διεθνής καταδίκη για την επέλαση του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ξεκίνησε μια «ισχυρή επιχείρηση» στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε ως το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει τον παράκτιο δρόμο αλ-Ρασίντ ως την μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή για τους πολίτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εκκενώσουν την περιοχή.

Πολλοί έχουν περιγράψει σοβαρή συμφόρηση, ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων και φορτηγών και μεγάλες καθυστερήσεις, με οικογένειες να έχουν εγκλωβιστεί στο δρόμο, ενώ οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται από πάνω.

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε την επίθεση «εντελώς απερίσκεπτη και απαράδεκτη», λέγοντας ότι «θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους».

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να προσφέρει σιωπηρή υποστήριξη στην επιχείρηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ προτιμούν έναν τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά ότι «μερικές φορές όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα άγριων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό».

Η κλιμακωμένη επίθεση του Ισραήλ έρχεται καθώς μια εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε την Τρίτη έκθεση που αναφέρει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα. Το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση.

«Κρανίου τόπος» η Γάζα

Η Νίβιν Ιμάντ αλ-Ντιν, 38 ετών, μητέρα πέντε παιδιών, είπε ότι διέφυγε νότια αφότου ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έριξαν φυλλάδια εκκένωσης στη γειτονιά της, αν και ο σύζυγός της αρνήθηκε να φύγει από το σπίτι τους.

«Δεν μπορούσα να πάρω τα έπιπλά μου μαζί μου επειδή δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω ένα μεγάλο φορτηγό», εξήγησε. «Το να αφήσω τα πάντα πίσω ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ».

Το κόστος του εκτοπισμού έχει εκτοξευθεί πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ (630 λίρες), ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται για περίπου 4.000 σέκελ (840 λίρες).

Με τις περισσότερες οικογένειες να στερούνται εισοδήματος από την έναρξη του πολέμου, μερικές αναγκάζονται να περπατούν χιλιόμετρα ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.

Τη νύχτα της Τρίτης, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν ένα κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών σε όλη την πόλη της Γάζας, με συγκεντρωμένους βομβαρδισμούς στην κεντρική συνοικία αλ-Νταράτζ, στον καταυλισμό προσφύγων στην παραλία στα δυτικά και στον Σεΐχ Ραντουάν στα βόρεια.

Οι επιθέσεις συνοδεύτηκαν από πυρά πυροβολικού, πυρά μη επανδρωμένων αεροσκαφών και δραστηριότητα πολεμικών ελικοπτέρων. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι προχωρούν «σταδιακά» στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο της «επόμενης φάσης» της επίθεσής τους.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν τις νυχτερινές επιδρομές ως «κόλαση».

Ο Γκάζι αλ-Αλούλ, ένας εκτοπισμένος κάτοικος από τη βόρεια Γάζα, δήλωσε στο BBC ότι τώρα κοιμάται στην είσοδο του νοσοκομείου αλ-Κουντς στην Τελ αλ-Χάουα, στη νοτιοδυτική Γάζα.

«Ο βομβαρδισμός είναι μανιώδης εδώ και ώρες και ο στρατός απειλεί να κατεδαφίσει αρκετά κτίρια κατοικιών στην περιοχή», δήλωσε κάτοικος.

Ο Σάμι Αμπού Νταλάλ, από το αλ-Νταράτζ στην κεντρική Γάζα, περιέγραψε τη νύχτα ως «εξαιρετικά δύσκολη».

«Ολόκληρα οικιστικά τετράγωνα ισοπεδώθηκαν πάνω στους κατοίκους τους, αφήνοντας πολλούς νεκρούς, αγνοούμενους ή τραυματίες», είπε.

Είπε ότι το Ισραήλ προελαύνει σε τρία μέτωπα - και συνοδεύεται από τη χρήση οχημάτων με παγίδες, έντονες αεροπορικές επιδρομές και σφοδρούς βομβαρδισμούς. Εν τω μεταξύ, ελικόπτερα Apache αιωρούνται πάνω από διαφορετικά μέρη της πόλης, πυροβολώντας συνεχώς.