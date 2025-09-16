Συναγερμός στην Υεμένη για επίθεση του Ισραήλ: Στο στόχαστρο το λιμάνι Χοντέιντα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξέδωσε εντολή εκκένωσης την Τρίτη (16/9) από το λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη, που διαβλέπει την Ερυθρά Θάλασσα και ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.
«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη. Ο IDF θα επιτεθεί τις επόμενες ώρες στην καθορισμένη περιοχή που φαίνεται στον χάρτη, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που ασκεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι εκεί.
Για την ασφάλειά σας, καλούμε όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα και τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα εκεί να εκκενώσουν την περιοχή άμεσα.
Όποιος παραμείνει στην περιοχή θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού Στρατού, Avichay Adraee.
