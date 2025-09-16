Σκάνδαλο στην Πολωνία: Πύραυλος F-16 και όχι ρωσικό drone διέλυσε τελικά τη στέγη σπιτιού;

Μία νέα διάσταση ως προς την καταστροφή σπιτιού στην Πολωνία, που αρχικά είχε αποδοθεί σε θραύσμα ενός ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), έρχεται να δώσει το πολωνικό μέσο ενημέρωσης, RP.

Την περασμένη εβδομάδα, σημειώθηκε μια άνευ προηγουμένου παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, περιγράφει αρχικά το πολωνικό μέσο ενημέρωσης για το «θερμό κλίμα» στην ανατολική Πολωνία.

Ολόκληρα drones ή θραύσματα βρέθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στην ανατολική Πολωνία. Τα περισσότερα από τα 17 drones που ανακτήθηκαν ήταν τα λεγόμενα «δολώματα» που δεν προκάλεσαν ζημιές. Εκτός από μία περίπτωση: στο Wyryki Wola κοντά στη Włodawa, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπου ένα «άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο» -όπως το αποκαλεί η εισαγγελία του Λούμπλιν- προκάλεσε ζημιές σε μια ιδιωτική κατοικία. περιγράφει.

Στρατιωτική άσκηση στην Πολωνία | AP - Mindaugas Kulbis

Πολωνία: Η πραγματικότητα με το «ρωσικό drone»

Προκάλεσε ζημιές στην οροφή και έσπασε την οροφή. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού επέζησαν. Ωστόσο, η πραγματικότητα ως προς την προέλευση του «ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους» φαίνεται πως είναι διαφορετική.

Ένα σπίτι στην πόλη Βιρίκι και στην περιφέρεια Λούμπλιν της Πολωνίας υπέστη σοβαρές ζημιές την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια εισβολής ρωσικών drones (αναγνωρίστηκαν 17) στον εναέριο χώρο της χώρας της Κεντρικής Ευρώπης.

Αρχικά, θεωρήθηκε πως τις ζημιές στη στέγη προκάλεσαν θραύσματα ρωσικού drone, ωστόσο σήμερα η πολωνική ιστοσελίδα «Rzeczpospolita» αποκάλυψε πως το «μη προσδιορισμένο ιπτάμενο αντικείμενο» το οποίο έπεσε στο σπίτι, ήταν, πιθανώς, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από F-16 της Πολωνίας, με σκοπό να καταρρίψει drone.

Η εν λόγω ρουκέτα φέρεται να παρουσίασε δυσλειτουργία στο σύστημα καθοδήγησης, με αποτέλεσμα να μην κατευθυνθεί σωστά προς τον στόχο της. Το ευτύχημα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ήταν πως ο πύραυλος, μήκους περίπου 3 μέτρων και βάρους άνω των 150 κιλών - δεν εξερράγη, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις ασφαλείας του πυροκροτητή, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται η ιστοσελίδα.

Οι κάτοικοι του σπιτιού γλίτωσαν, καθώς η ιδιοκτήτρια, όπως υποστήριξε, πρόλαβε να βγει από την κρεβατοκάμαρα λίγο πριν την καταπλακώσουν θραύσματα από τη στέγη.

Η υπόθεση ερευνάται από την στρατιωτική εισαγγελία της Λούμπλιν, με ειδικούς να εξετάζουν τα ευρήματα. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές διατείνονται ότι θα δοθεί οικονομική βοήθεια στην οικογένεια για τις επισκευές — η αρχική εκτίμηση ζημιών ανέρχεται περίπου στα 50.000 ζλότι (περίπου 12.000 ευρώ). Από την πλευρά της πολωνικής κυβέρνησης, το υπουργείο Άμυνας δεν έχει σχολιάσει ακόμα το περιστατικό.