Μαρ-α-Λάγκο: Ποιος είναι ο άνδρας που έπεσε νεκρός στο θέρετρο του Τραμπ στη Φλόριντα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον άνδρα που επιχείρησε να εισβάλει στο θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ, Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, όταν οι Μυστικές Υπηρεσίες τον σκότωσαν.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται πως αναγνώρισαν τον άνδρα, ο οποίος ήταν ο 21χρονος Όστιν Τ. Μάρτιν από το Κάμερον στη Βόρεια Καρολίνα, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που μίλησαν στο CBS News.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, ο 21χρονος προσπάθησε να μπει στο θέρετρο παράνομα, κρατώντας καραμπίνα και ένα δοχείο καυσίμου, ενώ η οικογένειά του τον είχε δηλώσει ως αγνοούμενο μόλις χθες, μεταδίδει το CBS.

Αξιωματούχοι εξετάζουν εάν αγόρασε το όπλο στη διαδρομή που ακολούθησε οδηγώντας από τη Βόρεια Καρολίνα προς τη Φλόριντα, σύμφωνα με το CBS.

Υπενθυμίζεται ότι, το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:30 π.μ. (τοπική ώρα) όταν ο άνδρας προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.

🚨 BREAKING: An armed man was shot and killed by U.S. Secret Service agents and Palm Beach County deputies after breaching the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. pic.twitter.com/lWe5R0tGLi — Breaking911 (@Breaking911) February 22, 2026

Η στιγμή που οι Μυστικές Υπηρεσίες τον εντόπισαν

Ο 21χρονος φαίνεται πως πέρασε με το αυτοκίνητό του από τη βόρεια πύλη του Μαρ-α-Λάγκο τη στιγμή που ένα άλλο όχημα έβγαινε από τον χώρο.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και ένας βοηθός του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς (PBSO) αντιμετώπισαν το άτομο και οι αρχές προχώρησαν σε πυροβολισμούς.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (22/02), ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσο, ανέφερε πως «στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), η ομάδα ασφαλείας εντόπισε ότι ένα άτομο είχε καταφέρει να εισέλθει στην εσωτερική περίμετρο του Μαρ-α-Λάγκο».

«Ένας αναπληρωτής σερίφη και δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που βρίσκονταν στην ομάδα πήγαν στο σημείο για να ερευνήσουν. Αντιμετώπισαν έναν λευκό άνδρα που κρατούσε ένα δοχείο βενζίνης και μια καραμπίνα», πρόσθεσε.

Shotgun Man killed at Trump’s Mar-a-Lago https://t.co/bKegHfcAqq — Capitol Debates (@usacapitolnews) February 22, 2026

Όπως ανέφερε ο σερίφης, δόθηκε εντολή στο άτομο να αφήσει κάτω τα δύο αντικείμενα που είχε μαζί του, οπότε άφησε το δοχείο βενζίνης και σήκωσε την καραμπίνα σε θέση βολής, σημαδεύοντας τους αστυνομικούς. «Εκείνη τη στιγμή, ο αναπληρωτής σερίφης και οι δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν την απειλή. Είναι νεκρός στο σημείο», συμπλήρωσε ο Ρικ Μπράντσο και παρουσίασε στους δημοσιογράφους μια εικόνα της καραμπίνας.

🚨Le shérif de Palm Beach montre des images du fusil de chasse et du bidon d'essence que le terroriste portait sur lui à l'intérieur du périmètre de Mar-a-Lagopic.twitter.com/qektXxfqkg — ⚜ France for Trump ⚜ (@VirginiePerez15) February 22, 2026

Δεν διευκρινίστηκε ο αριθμός των πυροβολισμών που σημειώθηκαν, ενώ ο Μπράντσο είπε ότι αυτό αποτελεί μέρος της έρευνας.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι οι πράκτορες του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς φορούν «πάντα» κάμερες σώματος.

Η Μυστική Υπηρεσία ανέφερε σε προηγούμενη ανακοίνωσή της ότι οι πράκτορες που ενεπλάκησαν θα τεθούν σε διοικητική άδεια έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, σύμφωνα με την πολιτική της υπηρεσίας.

Κανένα μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ή του προσωπικού του PBSO δεν τραυματίστηκε.

Η πρώτη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για το συμβάν

H πρώτη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για το περιστατικό στη Φλόριντα:

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί κοιμόντουσαν, η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενήργησε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει ένα παράφρον άτομο, οπλισμένο με όπλο και δοχείο βενζίνης, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του Προέδρου Τραμπ», έγραψε η Karoline Leavitt, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, στο X.

«Οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να διατηρούν τη χώρα μας ασφαλή και να προστατεύουν όλους τους Αμερικανούς. Είναι ντροπιαστικό και ανεύθυνο το ότι οι Δημοκρατικοί επέλεξαν να κλείσουν το υπουργείο τους», πρόσθεσε η Leavitt.

In the middle of the night while most Americans were asleep, the United States Secret Service acted quickly and decisively to neutralize a crazy person, armed with a gun and a gas canister, who intruded President Trump’s home. Federal law enforcement are working 24/7 to keep our… https://t.co/MYTsHqR4cx — Karoline Leavitt (@PressSec) February 22, 2026

Η Παμ Μπόντι σε επικοινωνία με τον Τραμπ

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και συντονίζεται με ομοσπονδιακούς εταίρους όλη την ημέρα για το συμβάν με τους πυροβολισμούς στο Μαρ-α-Λάγκο.

Προσθέτει ότι είναι ευγνώμων που ο πρόεδρος και οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου είναι ασφαλείς.

Το FBI καλεί το κοινό να παραδώσει στην αστυνομία πιθανά στοιχεία

Το FBI, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς πραγματοποιούν έρευνα, ψάχνοντας το ιστορικό του ατόμου, με σκοπό να εντοπίσουν το πιθανό κίνητρο της απόπειρας εισβολής του στο θέρετρο του Τραμπ.

Ο Μπρετ Σκάιλς, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Μαϊάμι, κάλεσε το κοινό να δώσει στην αστυνομία οποιαδήποτε στοιχεία μπορεί να έχει από τη χθεσινή νύχτα.

«Αν μένετε στην περιοχή όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, παρακαλούμε ελέγξτε τις εξωτερικές σας κάμερες για τη χθεσινή νύχτα, νωρίς το πρωί», λέει ο Σκάιλς.

«Αν δείτε οτιδήποτε που φαίνεται ύποπτο ή εκτός τόπου και χρόνου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας… καλέστε το FBI ή επικοινωνήστε με το Γραφείο του Σερίφη του Γουέστ Παλμ Μπιτς», σημείωσε.

Ο ειδικός πράκτορας δήλωσε ότι η «ομάδα διαχείρισης αποδεικτικών στοιχείων» επεξεργάζεται τον χώρο, συλλέγει στοιχεία και θα συνεχίσει να εργάζεται στο σημείο «όσο χρειαστεί».

Το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δημοσίευσε μια σύντομη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είπε ότι το FBI «αφιερώνει όλους τους απαραίτητους πόρους στην έρευνα του περιστατικού» και ότι «ένα ένοπλο άτομο πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε αφού εισήλθε παράνομα στην περίμετρο».

Το FBI θα συνεργαστεί με την Μυστική Υπηρεσία καθώς και με πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς εταίρους και θα δώσει περαιτέρω ενημερώσεις όταν είναι δυνατόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο Τραμπ βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος περνάει συχνά τα Σαββατοκύριακα στο θέρετρό του στη Φλόριντα, αυτή τη φορά βρισκόταν στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού.

Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ήταν επίσης μαζί του στον Λευκό Οίκο.