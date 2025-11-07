The Marbles: Το ντοκιμαντέρ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα στους βρετανικούς κινηματογράφους

Ένα νέο ντοκιμαντέρ επιχειρεί να δώσει οριστική απάντηση σε μια από τις πιο μακροχρόνιες και διχαστικές συζητήσεις γύρω από την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά: την αφαίρεση των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον λόρδο Έλγιν.
Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Γουίλκινσον παρουσιάζει την ταινία «The Marbles», υποστηρίζοντας ότι «αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία» πως τα Γλυπτά δεν αποκτήθηκαν νόμιμα, αλλά εκλάπησαν.
Η αφήγηση ανατρέχει στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία, και καταγράφει την πορεία των έργων από τον Παρθενώνα έως το Λονδίνο.
Σύμφωνα με τον δημιουργό, η υπόθεση συνιστά «τη μεγαλύτερη καλλιτεχνική ληστεία στην ιστορία». Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν προσωπικότητες όπως ο ηθοποιός Μπράιαν Κοξ, ο ιστορικός Ντόμινικ Σέλγουντ και ο νομικός Μαρκ Στίβενς, προσφέροντας διαφορετικές οπτικές στη συζήτηση.
Τα Γλυπτά αγοράστηκαν στη συνέχεια από τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία τα παραχώρησε στο Βρετανικό Μουσείο, όπου παραμένουν για περισσότερα από δύο αιώνες.
Ο Γουίλκινσον εξηγεί ότι ο Έλγιν προχώρησε στην πώληση για να καλύψει τις δωροδοκίες που είχε καταβάλει σε αξιωματούχους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. «Το ζήτημα είναι αν είχε ποτέ το δικαίωμα να τα αποκτήσει», σημειώνει χαρακτηριστικά.
