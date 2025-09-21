March to Gaza: Η ελληνική αποστολή καταγγέλλει στοχοποίηση από ισραηλινό Υπουργείο

Τα έξι πλοία της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla, αναχωρούν σήμερα από τη Μήλο για τη Γάζα ενισχύοντας την προσπάθεια για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Παλαιστίνης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή πολλοί που συμμετέχου στην πρωτοβουλία αυτή, καταγγέλλουν το ισραηλινό υπουργείο Υποθέσεων Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού

Συγκεκριμένα, η ελληνική αποστολή March to Gaza, καταγγέλλει το εν λόγω υπουργείο για στοχοποίηση λέγοντας πως το εν λόγω υπουργείο δημοσιοποίησε έκθεση 22 σελίδων, η οποία έχει τίτλο: «Global Sumud Flotilla: Μια ανθρωπιστική κάλυψη με τεκμηριωμένους δεσμούς με τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα».

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, στη συγκεκριμένη έκθεση φέρεται να καταγράφεται η δράση και η παρουσία Ελλήνων ακτιβιστών μεταξύ των οποίων ο Σωτήρης Λαπιέρης και ο Πάρης Λαυτσής, μέλη του «March to Gaza Greece», οι οποίοι μίλησαν αποκλειστικά στις Εξελίξεις Τώρα.

Όπως καταγγέλλουν οι ακτιβιστές, πριν την έκθεση του ισραηλινού υπουργείου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε δημιουργηθεί ένα γράφημα, από έναν ανώνυμο χρήστη.

Στο συγκεκριμένο πολυδαίδαλο γράφημα, το οποίο κυκλοφόρησε και στο ελληνικό δίκτυο, επιχειρείται να συνδεθεί η δράση συγκεκριμένων Ελλήνων πολιτών, με την Χαμάς και τη Μουσουλμανική αδελφότητα, λόγω της συμμετοχής του στο κίνημα υπέρ της Παλαιστίνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο παγκόσμιος στόλος global sumud flotilla έχει ξεκινήσει το ταξίδι του με στόχο να σπάσει αποκλεισμός της Γάζας. Στον στόλο συμμετέχουν και πλοία με Έλληνες ακτιβιστές.

Τα ελληνικά πλοία αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα το ταξίδι τους από τη Μήλο.

Σε δήλωσή της η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα επιβεβαίωσε την εν λόγω έκθεση, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο σχόλιο σε σχέση με την έκθεση, ενώ πληροφορίες των Εξελίξεων Τώρα σε σχέση με το ταξίδι του global sumud flotilla αναφέρουν ότι η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις και μεριμνά για την τήρηση των όρων της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.