Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Το βίντεο της επικίνδυνης διαφυγής από τη Βενεζουέλα - «Είμαι ζωντανή»

Η ομάδα διάσωσης που βοήθησε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, να διαφύγει από τη χώρα τον περασμένο μήνα, έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακό βίντεο από την επιχείρηση.
Η Ματσάδο εγκατέλειψε μυστικά τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο, προκειμένου να ταξιδέψει στη Νορβηγία και να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο σε καθεστώς απόκρυψης.
Ο Μπράιαν Στερν, βετεράνος των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων και επικεφαλής του Grey Bull Rescue Foundation, είχε δηλώσει στο CBS News ότι, ανάμεσα στις εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχει συντονίσει, αυτή ήταν από τις πιο απαιτητικές — αλλά και από τις πιο «ανταποδοτικές».
Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που η Ματσάδο επιβιβάζεται σε μια μικρή βάρκα από τις ακτές της Βενεζουέλας και κατευθύνεται προς προκαθορισμένο σημείο στην Καραϊβική. Εκεί την περιμένει ο Στερν με την ομάδα του, σε δεύτερο σκάφος, μέσα στο σκοτάδι.
«Αυτοί είναι, αυτοί είναι», ακούγεται να λέει ο Στερν καθώς τα φώτα της βάρκας της αντιπολιτευόμενης ηγέτιδας εμφανίζονται στον ορίζοντα. Μόλις επιβεβαιώνει την ταυτότητά της, την καλωσορίζει: «Γεια σου, Μαρία. Είμαι ο Μπράιαν. Χάρηκα που σε γνώρισα. Σε κατάλαβα».
Η Ματσάδο, εμφανώς εξαντλημένη, απαντά: «Τόσο βρεγμένη και τόσο κρύα… Είμαι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Είμαι ζωντανή, είμαι ασφαλής και ευγνώμων στη Grey Bull».
