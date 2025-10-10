Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο (Maria Corina Machado) δεν ήταν απλώς μια διεθνής αναγνώριση. Ήταν μια κραυγή ελπίδας για έναν λαό που αγωνίζεται εδώ και δεκαετίες να ανακτήσει τη φωνή του.

Η Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και ιδρύτρια του φιλελεύθερου κόμματος Vente Venezuela, τιμήθηκε για την αδιάκοπη δράση της υπέρ των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της ειρηνικής μετάβασης από την αυταρχία στην ελευθερία.

Γεννημένη το 1967 στο Καράκας, η Ματσάδο σπούδασε βιομηχανική μηχανική στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Andrés Bello και αργότερα συνέχισε με σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Αν και ξεκίνησε την καριέρα της στον ιδιωτικό τομέα, η κοινωνική της ευαισθησία την οδήγησε το 1992 στην ίδρυση του Ιδρύματος Atenea για παιδιά του δρόμου.

Το 2002, η Ματσάδο συνίδρυσε την οργάνωση Súmate, με στόχο την ενίσχυση της εκλογικής διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών. Η δράση της την έφερε στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής, και το 2010 εξελέγη βουλευτής με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων πανεθνικά. Το 2012 ίδρυσε το Vente Venezuela, ένα κόμμα με φιλελεύθερο προσανατολισμό και σαφή στόχο την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Σύγκρουση με το καθεστώς και πολιτική αποβολή

Το 2014, μετά από δημόσια καταγγελία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών, η Ματσάδο αποβλήθηκε αυθαίρετα από την Εθνοσυνέλευση. Η πράξη αυτή καταγγέλθηκε διεθνώς ως παραβίαση του δικαίου και της δημοκρατικής νομιμότητας.

Το 2017, η Ματσάδο συνέβαλε στην ίδρυση της πλατφόρμας Soy Venezuela, μιας συμμαχίας που ενώνει δημοκρατικές δυνάμεις πέρα από κομματικές γραμμές. Η ηγεσία της χαρακτηρίζεται από αρχές, ενότητα και στρατηγική σκέψη, στοιχεία που την καθιστούν σημείο αναφοράς για την αντιπολίτευση.

Το 2023 ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Παρά τον αποκλεισμό της από το καθεστώς Μαδούρο, στήριξε τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, ο οποίος εκπροσώπησε την αντιπολίτευση. Η κινητοποίηση ήταν μαζική, με τεκμηριωμένες ενδείξεις νίκης της αντιπολίτευσης, αν και το καθεστώς διατήρησε την εξουσία.

«Μέχρι τέλους»: Μια ζωή αφιερωμένη στη δημοκρατία

Το 2025, η Ματσάδο τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών. Προηγουμένως είχε λάβει το Βραβείο Sakharov και το Βραβείο Václav Havel για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μητέρα τριών παιδιών, η Ματσάδο έχει δηλώσει ότι ο αγώνας της είναι για να αφήσει στα παιδιά της μια ελεύθερη Βενεζουέλα.

Η φράση «hasta el final» (Μέχρι τέλους), συνοψίζει την αμετακίνητη δέσμευσή της στην ελευθερία και τη δικαιοσύνη.