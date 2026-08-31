Μενού

Μαρία Μοντεσσόρι: Η ανύπαντρη μητέρα των παιδιών όλου του κόσμου

Η ιστορία της Μαρία Μοντεσσόρι, της γυναίκας, που αμφισβήτησε τις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης κι άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη.

Reader symbol
Newsroom
Η Μοντεσσόρι σε ένα από τα σχολεία της στο Λονδίνο
Η Μοντεσσόρι σε ένα από τα σχολεία της στο Λονδίνο | AP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Μαρία Μοντεσσόρι δεν χωρά μέσα σε μόνο έναν τίτλο. Πίσω από τη “Μέθοδο Μοντεσσόρι”, πέρα από την εμβληματική παιδαγωγό, υπάρχει μια γυναίκα που δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί και πλήρωσε με μεγάλο προσωπικό κόστος το τίμημα της ανεξαρτησίας της.

Το όνομα της είναι συνώνυμο μιας ολόκληρης παιδαγωγικής φιλοσοφίας, που έμελλε να αλλάξει τον τρόπο, με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παιδική ηλικία και τις ανάγκες της.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ