Μαρία Μοντεσσόρι: Η ανύπαντρη μητέρα των παιδιών όλου του κόσμου

Η Μαρία Μοντεσσόρι δεν χωρά μέσα σε μόνο έναν τίτλο. Πίσω από τη “Μέθοδο Μοντεσσόρι”, πέρα από την εμβληματική παιδαγωγό, υπάρχει μια γυναίκα που δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί και πλήρωσε με μεγάλο προσωπικό κόστος το τίμημα της ανεξαρτησίας της.

Το όνομα της είναι συνώνυμο μιας ολόκληρης παιδαγωγικής φιλοσοφίας, που έμελλε να αλλάξει τον τρόπο, με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παιδική ηλικία και τις ανάγκες της.

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