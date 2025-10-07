To Marineland του Καναδά απειλεί να θανατώσει 30 φάλαινες μπελούγκα - «Ανήκουν στον Ωκεανό» λέει η Υπουργός

Το θαλάσσιο πάρκο Marineland στον Καναδά απειλεί την κυβέρνηση με ευθανασία 30 φαλαινών μπελούγκα (Beluga whale).

Την Τετάρτη (01/10) η η υπουργός Αλιείας του Καναδά, Joanne Thompson ανέφερε στην ανακοίνωση της ότι μπλοκάρει την μεταφορά των φαλαινών στο θεματικό πάρκο Chimelong Ocean Kingdom στην Κίνα.

Αυτή ήταν μία κίνηση στην οποία ήθελε να προβεί το Marineland, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

«Οι φάλαινες ανήκουν στον ωκεανό»

«Η απόφαση να μην εξαχθούν αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά είναι σύμφωνη με τους σαφείς κανονισμούς που καθορίζονται στον Νόμο περί Αλιείας, καθώς και με τις τροπολογίες του 2019, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών από την εκμετάλλευση» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Υπουργός Αλιείας του Καναδά. Επίσης τονίζει «εμείς οι Καναδοί γνωρίζουμε ότι οι φάλαινες ανήκουν στον ωκεανό και όχι σε δεξαμενές για τη διασκέδασή μας».

Please see my statement on Marineland. pic.twitter.com/bmwz0te5wj — Joanne Thompson (@Joanne_NL) October 1, 2025

Τα οικονομικά του πάρκου

Το πάρκο, το οποίο βρίσκεται κοντά στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και γι' αυτό παραμένει κλειστό τη φετινή σεζόν, ενώ προετοιμάζεται για πώληση. Σε επιστολή του στις 3 Οκτωβρίου, το Marineland δήλωσε πως δεν μπορεί πλέον να καλύψει το κόστος φροντίδας των φαλαινών και πως η έλλειψη λύσης θα οδηγήσει σε «καταστροφική απόφαση».

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Canadian Press, από το 2019, 20 θαλάσσια θηλαστικά – ανάμεσά τους 19 μπελούγκα και μία όρκα – έχουν πεθάνει στο πάρκο.

Αντιδράσεις για την απόφαση

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Doug Ford, δήλωσε ότι θα κάνει «ό,τι χρειάζεται» για να εξασφαλίσει την ευημερία των φαλαινών και χαρακτήρισε την κατάσταση στο πάρκο «τραγική». Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, η επαρχία έχει τη δυνατότητα να κατασχέσει τα ζώα για να διασφαλίσει την ασφάλειά τους και να ανακτήσει τα έξοδα από την πώληση του πάρκου.

Η δικηγόρος και διευθύντρια της φιλοζωικής οργάνωσης Animal Justice, Camille Labchuk, χαρακτήρισε την απειλή του Marineland «αποτρόπαια», υποστηρίζοντας ότι το πάρκο, το οποίο διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία, έχει ηθική υποχρέωση να αναλάβει το κόστος φροντίδας των ζώων: «Αυτό δεν είναι μια ξαφνική κρίση. Είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών παραμέλησης και κακομεταχείρισης», ανέφερε.

Το Marineland από την πλευρά του επιμένει ότι τα ζώα λαμβάνουν «ποιοτική φροντίδα, καλύτερη και από ανθρώπων», υποστηρίζοντας ότι έχει ελεγχθεί «δεκάδες φορές» κάθε χρόνο και ότι γίνονται συνεχείς προσπάθειες για τη διατήρηση της υγείας των ζώων.

Με πληροφορίες από The Guardian