Μαρίσσα Λαιμού: Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου

Γνωστά έγιναν τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο, με την ιατροδικαστική έκθεση να κάνει λόγο πως έχασε τη ζωή της, πιθανότατα, από τοξικό τσίμπημα εντόμου.

Σύμφωνα με το Mega, η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι το τσίμπημα άνοιξε μια πύλη εισόδου στο δέρμα και πιθανόν σύμφωνα με τον Βρετανό ιατροδικαστή, η κοπέλα μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο Β.

Μάλιστα το ίδιο ρεπορταζ αναφέρει πως στη Μαρίσσα Λαιμού ίσως δόθηκε λάθος αντιβιωτικό. Ο Βρετανός ιατροδικαστής υποστηρίζει ότι ο θάνατος της 30χρονης προήλθε τελικά από σήψη.

Μαρίσσα Λαιμού: Τι είπε η οικογένειά της

Βαθιά συγκλονισμένη είναι η οικογένεια της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, η οποία εντοπίστηκε νεκρή από οικιακή βοηθό στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η νεαρή ηθοποιός και απόγονος μίας εκ των σημαντικότερων εφοπλιστικών οικογενειών της Ελλάδας, είχε επιστρέψει πρόσφατα από διακοπές στο Πόρτο Χέλι και, σύμφωνα με συγγενείς της, ήταν «απόλυτα υγιής». Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά, παρουσίασε συμπτώματα όπως ζάλη, φαγούρα και υψηλό πυρετό και τελικά εξέπνευσε στο σπίτι της.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Παίζουν με τη θλίψη μας», δήλωσε εξοργισμένος συγγενής της οικογένειας, ενώ πρόσθεσε: «Χάσαμε τη Μαρίσσα και περιμένουμε τόσο καιρό για να μάθουμε τι συνέβη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την καθυστέρηση».

Η μητέρα της Μαρίσσας, Μπέσυ Λαΐμου, και ο πατέρας της, Διαμαντής Λαΐμος, έχουν ήδη αναθέσει σε νομική ομάδα την υποβολή μήνυσης για ιατρική αμέλεια κατά του University College London Hospital (UCLH).

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι, παρότι η 30χρονη εξέφρασε ανησυχίες για την κατάστασή της σε δύο νοσοκομεία του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένου του UCLH, της χορηγήθηκε μόνο αντιβίωση και τελικά αποχώρησε χωρίς να εξεταστεί από γιατρό.