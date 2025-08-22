Μαρκ Ρούτε: Η Ρωσία επιτέθηκε την ώρα που επισκεπτόταν τον Ζελένσκι

Κατάλυση κάθε προσχήματος από πλευράς Ρωσίας, καθώς η Μόσχα συνέχισε να βάλλεται κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας ακόμα και την ώρα που πραγματοποιούσε εκεί επίσκεψη ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
Ο κ. Ρούτε βρέθηκε σήμερα (22/8) στο Κίεβο όταν, λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη Τύπου του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες για επικείμενη αεροπορική ρωσική επίθεση.
Η στρατιωτική διοίκηση του Κίεβου κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω της απειλής επίθεσης με πυρά βαλλιστικών πυραύλων, που πλήττουν συχνά την ουκρανική πρωτεύουσα.
