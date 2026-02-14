Μαρκ Ρούτε στο Μόναχο: «Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότατο, η Ρωσία δεν πρόκειται να μας επιτεθεί»

Μύδρους κατά της Ρωσίας εξαπέλυσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αλλά και οι εκπροσώποι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη Διάσκεψη του Μονάχου.

Ο Ρούτε δεν δίστασε να εκφράσει τη βεβαιότητά του για την αμυντική θωράκιση των χωρών του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που η Ρωσία τολμήσει να επιτεθεί, αλλά παράλληλα δήλωσε και σίγουρος πως η Μόσχα δεν πρόκειται να ενεργήσει επιθετικά, αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Οι δε εκπρόσωποι των πέντε χωρών σε κοινή τους τοποθέτηση, δήλωσαν πως δεν αισθάνονται σίγουροι ότι η Ρωσία έχει καταστρέψει όλα τα χημικά της όπλα και ότι οι ισχυρές χώρες της Συμμαχίας είναι υποχρεωμένες να κρατούν τη Ρωσία σε μη επιθετική κατάσταση.

Επίσης, δήλωσαν επισήμως πως θεωρούν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με θανατηφόρα τοξίνη σε σωφρονιστική αποικία πριν από δύο χρόνια, βάσει αναλύσεων δειγμάτων.

Η δήλωση προσθέτει συγκεκριμένα ότι οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν οριστικά την παρουσία της επιβατιδίνης (epibatidine), μιας τοξίνης που εντοπίζεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής που δεν ζουν στη Ρωσία. Η ρωσική κυβέρνηση έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του Ναβάλνι και έχει ενδιαφέρον να δούμε την απάντηση της Μόσχας, μετά από αυτή την τοποθέτηση των πέντε χωρών του ΝΑΤΟ