Μάρκο Ρούμπιο: «Ο Τραμπ θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία»

Αναταραχή στους Δανούς και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει προκαλέσει το ζήτημα της Γροιλανδίας, η οποία έχει μπει στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος φέρεται να εντείνει τις προσπάθειες για την απόκτησή της.

«Η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε μεταξύ άλλων η Καρολάιν Λίβιτ ενώ η θέση του Λευκού Οίκου στο Ruters ήταν σαφής: «Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του εξετάζουν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και φυσικά η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή, που βρίσκεται στη διάθεση του αρχηγού των ενόπλών δυνάμεων».

Άλλη κατεύθυνση φέρεται να υποστηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο. Στη Wall Street Journal δήλωσε ότι «Ο Τραμπ θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία» ενώ υποβάθμισε την στρατιωτική επέμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι, τα σχόλια του Λευκού Οίκου πυροδότησαν αντίδραση από τη Δανία ενώ οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και άλλων χωρών εξέδωσαν κοινή δήλωση με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, προτρέποντας τις ΗΠΑ να σεβαστούν την κυριαρχία της.