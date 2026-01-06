Γροιλανδία: Επτά Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την Δανία και την Γροιλανδία, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν για την Γροιλανδία που εξέδωσαν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες.
Ανάμεσά σε αυτούς οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Δανίας.
Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια των χθεσινών δηλώσεων της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.
«Κατέστησα πολύ σαφή τη στάση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών», ξεκαθάρισε η ίδια χθες.
«Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα σταματούν», υπογράμμισε η Φρεντέρικσεν.
