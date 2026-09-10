Μαρόκο: Απορρίπτει την εμπλοκή στη Θέουτα - «Δεν θα γίνουμε αποδιοπομπαίος τράγος»

Το Μαρόκο απέρριψε σήμερα (10/09) οποιαδήποτε εμπλοκή των αρχών του στην εισροή μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα «δεδομένο ή γεγονός» που να τεκμηριώνει σχετική ευθύνη. Παράλληλα, το Ραμπάτ κατηγόρησε την ισπανική πλευρά ότι επιχειρεί να το καταστήσει «αποδιοπομπαίο τράγο» στο πλαίσιο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη δημόσια αντίδραση του Μαρόκου μετά τις εξελίξεις στη Θέουτα.

«Κανένα δεδομένο, γεγονός ή σχέση δεν αποδεικνύει οποιαδήποτε εμπλοκή των μαροκινών αρχών», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Ραμπάτ σε ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Red Cross in action in Ceuta today. They are our enemies. pic.twitter.com/sbrM8F1V6J — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 10, 2026

«Το βασίλειο του Μαρόκου αρνείται να μπει στο προεκλογικό παζάρι και επιπλέον δεν δέχεται να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος για το ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν δια της βίας, πεζή ή κολυμπώντας, στις 30 και 31 Ιουλίου στη Θέουτα, ένα από δύο μόνο χερσαία σύνορα της Ευρώπης με την Αφρική, με το άλλο ισπανικό έδαφος της Μελίγια.

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά την εισροή αυτή. Οι περισσότεροι μεταξύ αυτών έφυγαν αμέσως μετά, αλλά χιλιάδες άλλοι βρίσκονταν ακόμη εκεί σήμερα, πολλοί κοιμούνται στους δρόμους και στις ακτές, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η δήλωση αυτή του υπουργείου εκδίδεται ενώ εντείνονται τις τελευταίες ημέρες οι υποψίες για μια ενδεχομένη ευθύνη του Μαρόκου, μετά τη διαρροή μιας αναφοράς της αστυνομίας που επισήμαινε την «ανεκτικότητα» των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς κρίσης.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν έχει «καμιά απόδειξη» εμπλοκής του Μαρόκου στην άφιξη των μεταναστών, μια θέση που επικρίθηκε έντονα από μέλη της ισπανικής αντιπολίτευσης.