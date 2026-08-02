Μαρόκο: Παραπληροφόρηση και διακινητές πίσω από τις μαζικές διελεύσεις σε Θέουτα και Μελίλια

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου σε σημερινή του ανακοίνωση αναφέρει ότι οι πρόσφατες μαζικές διελεύσεις προς τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίλια τροφοδοτήθηκαν από την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και από την παρερμηνεία μιας απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης που απαγορεύει την άμεση επαναπροώθηση μεταναστών που συλλαμβάνονται στη θάλασσα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περίποτ 40.000 άτομα συμμετείχαν στη μαζική διέλευση προς τη Θέουτα, ενώ 1.135 εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μελίλια, αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.
Έντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό κατά τη διάρκεια της διέλευσης, αναφέρει το υπουργείο, σημειώνοντας ότι προβαίνει σε επαλήθευση των αναφορών σχετικά με θανάτους από την άλλη πλευρά των συνόρων.
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