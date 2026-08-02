Μενού

Μαρόκο: Παραπληροφόρηση και διακινητές πίσω από τις μαζικές διελεύσεις σε Θέουτα και Μελίλια

Το Μαρόκο αποδίδει τη μαζική διέλευση 40.000 ατόμων σε Θέουτα και Μελίλια σε παραπληροφόρηση και στους διακινητές.

Reader symbol
Newsroom
θεουτα
AP Photo/Antonio Sempere
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου σε σημερινή του ανακοίνωση αναφέρει ότι οι πρόσφατες μαζικές διελεύσεις προς τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίλια τροφοδοτήθηκαν από την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και από την παρερμηνεία μιας απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης που απαγορεύει την άμεση επαναπροώθηση μεταναστών που συλλαμβάνονται στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περίποτ 40.000 άτομα συμμετείχαν στη μαζική διέλευση προς τη Θέουτα, ενώ 1.135 εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μελίλια, αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

Έντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό κατά τη διάρκεια της διέλευσης, αναφέρει το υπουργείο, σημειώνοντας ότι προβαίνει σε επαλήθευση των αναφορών σχετικά με θανάτους από την άλλη πλευρά των συνόρων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ