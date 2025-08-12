Η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού λόγω της συνεχιζόμενης εισβολής στην Ουκρανία, με συνέπεια να στρέφεται όλο και περισσότερο στη Βόρεια Κορέα για να καλύψει τα κενά, όπως αποκαλύπτει το BBC.

Ο αριθμός των Βορειοκορεατών που αναμένεται να σταλούν στη Ρωσία, εργαζόμενοι σε συνθήκες που οι ίδιοι περιγράφουν ως σκλαβιά, αναμένεται να φτάσει τους 50.000.

Στο βρετανικό μέσο μίλησαν έξι Βορειοκορεάτες που κατάφεραν να δραπετεύσουν από τη Ρωσία.

Οι μαρτυρίες τους είναι συγκλονιστικές.

Ο Jin, ένας από τους δραπέτες, μεταφέρθηκε απευθείας από το αεροδρόμιο σε εργοτάξιο, υπό την επίβλεψη Βορειοκορεάτη πράκτορα ασφαλείας. Δούλευε πάνω από 18 ώρες την ημέρα, ενώ του επαναλάμβαναν πως «ο έξω κόσμος είναι εχθρός».

«Οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Τη νύχτα τα φώτα σβήνουν και λειτουργούν στο σκοτάδι, με ελάχιστο εξοπλισμό ασφαλείας».

«Τα χέρια μου ήταν παράλυτα το πρωί», λέει ο Tae.

Ακόμα, όσοι προσπαθούσαν να ξεκουραστούν δέχονταν χτυπήματα από τους επόπτες.

Ο Nam τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από ύψος τεσσάρων μέτρων, αλλά δεν του επετράπη να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Οι 6 Βορειοκορεάτες που κατέφεραν να αποδράσουν μίλησαν και για τις συνθήκες που διέμεναν.

Τις ελάχιστες ώρες ύπνου τις πέρναγαν σε βρώμικα κοντέινερ, στιβαγμένοι, με μολυσμένα έντομα ή στο πάτωμα οικοδομών και ξάπλωναν σε μουσαμάδες.

Ο καθηγητής Kang Dong-wan, ταξιδεύει στη Ρωσία και έχει επισκεφτεί τους εργάτες, επιβεβαιώνει πως «οι συνθήκες είναι πραγματικά αβυσσαλέες».

Τα στοιχεία της ρωσικής κυβέρνησης αποδεικνύουν πως 13.000 εισήλθαν στη χώρα, και οι περισσότεροι με φοιτητική βίζα, βέβαια σύμφωνα με τον αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών, αυτή είναι μια τακτική που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμψει την απαγόρευση του ΟΗΕ.

Η Μόσχα, εκτός από στρατιωτική βοήθεια, φαίνεται να βασίζεται πλέον και σε ανθρώπινο δυναμικό από τη Βόρεια Κορέα.

Ο Ρώσος αξιωματούχος Σεργκέι Σόιγκου παραδέχτηκε ότι 5.000 Βορειοκορεάτες θα σταλούν για να ανοικοδομήσουν την περιοχή του Κουρσκ.

Πηγή BBC