Εθνικό πένθος κηρύχθηκε στην Πορτογαλία μετά το χθεσινό δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα, με τον αριθμό των νεκρών, μέχρι στιγμής, να ανέρχεται στους 15.

Την ίδια ώρα οι δημοτικές Αρχές της Λισαβόνας κήρυξαν τριήμερο πένθος για το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ, που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.

Το δυστύχημα στην Πορτογαλία καταγράφηκε στις 06:15 το απόγευμα της Τετάρτης (σ.σ. τοπική ώρα) με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο πως έπεσε πρώτα σε κτίριο και ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος: «Χτύπησε ένα κτίριο με πολλή δύναμη και κατέρρευσε σαν χαρτόκουτο. Δεν είχε φρένα», δήλωσε ένας άνδρας στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

🇵🇹 At least 15 dead and 18 injured: 5 seriously, 13 lightly (including a child) after Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória, derailed, according to CNN Portugal. pic.twitter.com/aL0rPQxsHO — Pisklauren (@pisklauren) September 3, 2025

Πορτογαλία: Η εκτίμηση των Αρχών

Οι αρχές δήλωσαν ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία του ατυχήματος, ενώ το Σύνταγμα Πυροσβεστών της Λισαβόνας ανέφερε ότι το ατύχημα προκλήθηκε από «καλώδιο που χαλάρωσε» στο σύστημα του τελεφερίκ.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 άλλοι τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών.

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών. Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από τα σπασμένα παράθυρα για να εγκαταλείψουν το όχημα, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το CNN Portugal.

#Internacionales



Mas Imágenes del trágico accidente del descarrilamiento del funicular Gloria de Lisboa, Portugal.



El incidente ha dejado a al menos 15 fallecidos y decenas de heridos. pic.twitter.com/Lqpfg5qd6s — El Clarín (@SVElClarin) September 3, 2025

Με πληροφορίες από Al Jazeera