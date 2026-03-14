Μασούντ Πεζεσκιάν: «Το Ιράν μένει όρθιο παρά τον πόλεμο – Θα ξαναχτίσουμε τα πάντα καλύτερα από πριν»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η χώρα του συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, παρά τον πόλεμο, λόγω των σημαντικών προσπαθειών των «συναδέλφων μας στην κυβέρνηση» να διατηρήσουν τις υπηρεσίες.

«Πέρασαν δεκαπέντε μέρες από τον επιβεβλημένο και άδικο πόλεμο και παρά τις συγκοινωνιακές, επικοινωνιακές και άλλες προκλήσεις, χάρη στους συναδέλφους μας στην κυβέρνηση, δεν σημειώθηκε σοβαρή διαταραχή στην παροχή υπηρεσιών προς τον λαό», είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με τη συντροφιά σας, ευγενείς πολίτες του Ιράν, θα ξεπεράσουμε αυτές τις συνθήκες και θα ξαναχτίσουμε όλα όσα [το Ισραήλ και οι ΗΠΑ] έχουν καταστρέψει ακόμα καλύτερα από πριν».
 

ΚΟΣΜΟΣ