Μάθιου Πέρι: Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για τον θάνατο του ηθοποιού

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 ετών σε μια γυναίκα που δήλωσε ένοχη για την πώληση κεταμίνης στον ηθοποιό Μάθιου Πέρι (Matthew Perry), ουσία που τον σκότωσε το 2023.

Συγκεκριμένα, δυόμιση χρόνια μετά τον θάνατο του «Τσάντλερ» από τα Φιλαράκια, η Τζασβίν Σάνγκα (Jasveen Sangha) καταδικάστηκε από δικαστήριο της Καλιφόρνιας, η οποία είναι γνωστή στους κύκλους του Χόλιγουντ ως «Βασίλισσα της κεταμίνης».

Η 42χρονη Βρετανοαμερικανίδα, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οποία ήταν προφυλακισμένη από τον Αύγουστο του 2024, είχε ομολογήσει πέρυσι την ενοχή της για μια σειρά κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης κεταμίνης που απέβη μοιραία για τον Μάθιου Πέρι.

Υπενθυμίζεται ότι, η Τζασβίν Σάνγκα, συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε ατόμων που κατηγορήθηκαν για την υπόθεση.

Μάθιου Πέρι: H εκτεταμένη έρευνα για τον θάνατό του

Εκτός από τη Βασίλισσα της κεταμίνης, η υπόθεση οδήγησε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, η οποία αποκάλυψε ένα δίκτυο διακίνησης ουσιών και εμπλεκόμενων προσώπων, ανάμεσά τους και γιατροί που φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την ευαλωτότητά του.

Μεταξύ αυτών, ο γιατρός Salvador Plasencia παραδέχθηκε τέσσερις κατηγορίες διακίνησης κεταμίνης και καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση, ενώ ο Mark Chavez τιμωρήθηκε με κατ’ οίκον περιορισμό και υποχρεωτική κοινωνική εργασία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο γιατροί προμηθεύονταν και μεταπωλούσαν την ουσία στον ηθοποιό σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, εκμεταλλευόμενοι την εξάρτησή του.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Πέρι πλήρωνε πάνω από 2.000 δολάρια ανά φιαλίδιο κεταμίνης, ποσό πολλαπλάσιο της πραγματικής αξίας. Η Σάνγκα φέρεται να συνεργαζόταν με τον μεσάζοντα Erik Fleming, μέσω του οποίου διακινήθηκαν δεκάδες δόσεις προς τον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, Kenneth Iwamasa.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Iwamasa ήταν εκείνος που χορηγούσε επανειλημμένα την ουσία στον Πέρι, συμπεριλαμβανομένης της 28ης Οκτωβρίου 2023, όταν του έκανε τουλάχιστον τρεις ενέσεις με κεταμίνη που προερχόταν από τη Sangha, δόσεις που αποδείχθηκαν μοιραίες.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο αποτέλεσε το γεγονός ότι μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου, η Σάνγκα επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη της, ζητώντας από συνεργάτη της να διαγράψει μηνύματα. Κατά την έφοδο των αρχών στο σπίτι της στο Βόρειο Χόλιγουντ, εντοπίστηκαν ποσότητες μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, έκστασης, κοκαΐνης και πλαστών χαπιών Xanax, καθώς και εξοπλισμός που παραπέμπει σε οργανωμένη διακίνηση, όπως μηχάνημα καταμέτρησης χρημάτων και συσκευές ανίχνευσης παρακολούθησης.