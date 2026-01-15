Μενού

Ματσάδο: «Η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν θαυμάσια»

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, πραγματοποίησε μια πρώτη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Μαρία Κορίνα Ματσάδο | Getty Images
Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ότι η συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια».

Η ίδια βέβαια  δεν διευκρίνισε εάν έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο, όπως είχε υπονοήσει.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ωστόσο, μετά το γεύμα εργασίας που είχε η Ματσάδο με τον Τραμπ, είπε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκανε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης που έχει η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη χώρα της.

Δεν ανακοινώθηκε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα.

Η Ματσάδο πήγε στον Λευκό Οίκο για την πρώτη συνάντησή της με τον Τραμπ καθώς προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα αναλάβει μελλοντικά κάποιον ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της.

