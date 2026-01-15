Ματσάδο: «Η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν θαυμάσια»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ότι η συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια».
Η ίδια βέβαια δεν διευκρίνισε εάν έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο, όπως είχε υπονοήσει.
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ωστόσο, μετά το γεύμα εργασίας που είχε η Ματσάδο με τον Τραμπ, είπε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκανε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης που έχει η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη χώρα της.
Δεν ανακοινώθηκε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα.
Η Ματσάδο πήγε στον Λευκό Οίκο για την πρώτη συνάντησή της με τον Τραμπ καθώς προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα αναλάβει μελλοντικά κάποιον ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της.
- Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Νέες αποκαλύψεις για σοβαρό καβγά στο σπίτι της τον Οκτώβριο
- Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε σχεδόν πρόταση γάμου στη Δέσποινα Καμπούρη - «Ζέτα, δεν πιστεύω να ζήλεψες;»
- Youtuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola, η οποία παρέμενε μυστική για 139 χρόνια
- Άγριο επεισόδιο στη Βουλή ανάμεσα σε Κυρανάκη - Πέρκα: «Μην φωνάζετε, δεν είναι η κουζίνα σας - Είσαι φασίστας»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.