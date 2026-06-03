Μαύρη ημέρα για το Βρετανικό Ναυτικό: Νεκρά τρία μέλη πληρώματος που έπεσαν με ελικόπτερο

Τρία μέλη πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους αφού συνετρίβη το ελικόπτερο όπου επέβαιναν, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.
«Με βαθιά θλίψη, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης εκπαίδευσης με ελικόπτερο λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) Τετάρτη 3 Ιουνίου κοντά στο Σούρτον του Ντέβον», δήλωσε εκπρόσωπος του Ναυτικού, κατά το ΑΜΠΕ.
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