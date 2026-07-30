Μαζική εισβολή μεταναστών στην Ισπανία: Η Μαδρίτη στέλνει στρατό στα σύνορα

Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν σήμερα μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύουν στην αστυνομία του θύλακα.

🚨🇪🇸 JUST IN: Spain’s border breached — people seen celebrating moments after crossing illegally. The scenes are WILD. 😳🔥



Spain is NOT playing today… 👀 pic.twitter.com/DTdmm2MfIV — BERNARDO 🏴‍☠️ (@iambernardo_b) July 30, 2026

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή (σ.σ. την ισπανική αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο.

BREAKING:



Moroccan media reports that over 30,000 Moroccans are currently invading Ceuta



On the eve of Throne Day, Moroccan King Mohammed VI pardoned 1,788 prisoners. In May, he pardoned 1,376 prisoners, including terrorists.



They are now entering Spain with no controls



🇪🇸🇲🇦 pic.twitter.com/WzKlFN6zrf — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, βίντεο κατέγραψαν χιλιάδες μετανάστες που διέχιζαν τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, υπερπηδώντας τον συνοριακό φράχτη με το Μαρόκο, σε μια επιχείρηση που εκτυλίχθηκε με πρωτοφανή ευκολία.

Όπως αποκαλύπτουν τα πλάνα του Reuters και επιβεβαιώνει το ισπανικό κρατικό πρακτορείο EFE, η μαζική διέλευση έγινε εντελώς ανενόχλητα. Την ώρα της εφόδου, οι ισπανικές αστυνομικές δυνάμεις απουσίαζαν από το σημείο, ενώ τα μέλη της μαροκινής φρουράς που βρίσκονταν εκεί απλώς παραμέρισαν, επιτρέποντας στο νεανικό πλήθος να περάσει τα σύνορα φωνάζοντας ρυθμικά «Ζήτω η Ισπανία».

Αυτή η ραγδαία εισροή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά την εκρηκτική συνέχεια μιας διαρκούς και ασφυκτικής πίεσης. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι κατάφεραν να φτάσουν στην πόλη κολυμπώντας. Η Θέουτα, όπως και η Μελίγια, αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο, γεγονός που τις καθιστά μόνιμο σημείο ανάφλεξης και στόχο για όσους αναζητούν διέξοδο προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το mega, o πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και στην προετοιμασία μέτρων για την αποκατάσταση της κανονικότητας το συντομότερο δυνατό, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.