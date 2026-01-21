«Με έβγαλαν ψεύτη και απατεώνα»: Ο Φειδίας απαντά με βίντεο στις καταγγελίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και YouTuber Φειδίας Παναγιώτου επανήλθε στο προσκήνιο με ένα πεντάλεπτο βίντεο, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για τις καταγγελίες που τον θέλουν να βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σχετικά με πιθανή υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες ότι η κυπριακή Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς έχει αποστείλει αναφορά στην EPPO για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού του γραφείου.

Με εμφανή ενόχληση αλλά και διάθεση να απαντήσει «με διαφάνεια», ο Παναγιώτου ξεκινά το βίντεο με τη φράση:

«Με έβγαλαν ότι είμαι ο πιο ψεύτης και απατεώνας ευρωβουλευτής. Και νομίζω ότι είναι καλά να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους».

Στη συνέχεια παρουσιάζει αναλυτικά τα ποσά που, όπως λέει, δαπανά για το ενοίκιο της κατοικίας του στις Βρυξέλλες, για το πολιτικό του γραφείο στην Κύπρο και για την ιστοσελίδα του κόμματός του. Υποστηρίζει ότι όλα έχουν εγκριθεί μέσω των επίσημων διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για έρευνα από την EPPO.