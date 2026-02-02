Με εισιτήριο από σήμερα η «Φοντάνα Ντι Τρέβι»: Πόσο κοστίζει η θέαση του ιστορικού μνημείου

Σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, το αντίτιμο των δύο ευρώ σε όσους θέλουν να δουν άνευ εμποδίων το ιστορικό σιντριβάνι της «Φοντάνα ντι Τρέβι», στη Ρώμη.

Πρόκειται για το σημείο, ουσιαστικά, από το οποίο όλοι συνηθίζουν να φωτογραφίζονται ή να πετούν το παραδοσιακό κέρμα, μέσα στην «Φοντάνα».

Το εισιτήριο, σύμφωνα με απόφαση του δήμου της Ρώμης, ισχύει για ξένους και ντόπιους επισκέπτες.

Εξαιρούνται οι πολίτες που έχουν γεννηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, τα παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ξεναγοί.

Οι τουρίστες θα μπορούν να πληρώνουν το εισιτήριο επί τόπου, με τραπεζική κάρτα, σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή να κάνουν κράτηση μέσω διαδικτύου.

Στόχος του νέου αυτού μέτρου είναι να περιοριστεί ο υπερτουρισμός στο ιστορικό αυτό σιντριβάνι (έως τώρα οι επισκέπτες έφταναν, κατά μέσο όρο, τους 30.000 την ημέρα) και να ενισχυθούν τα δημοτικά ταμεία, με 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης. Μετά τις δέκα το βράδυ, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους.

«Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο, αυτό πολιτισμό της», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.