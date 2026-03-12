Με θετικές εντυπώσεις η Ευρωπαία Επίτροπος, Roxana Minzatu μετά τη συνάντηση με τη Νίκη Κεραμέως

Δεν είναι συχνό φαινόμενο Ευρωπαίος Επίτροπος να φεύγει από ελληνικό υπουργείο λέγοντας «αυτό είναι το μέλλον». Κι όμως, αυτό φέρεται να σχολίασε η Roxana Minzatu για το Job Match, την εφαρμογή που φέρνει πιο κοντά εργοδότες και εργαζόμενους, κατά τη συνάντησή της με τη Νίκη Κεραμέως.
Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αλλαγές που προωθούνται στην ελληνική αγορά εργασίας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, την οποία χαρακτήρισε για ακόμη μία φορά παράδειγμα συναινέσεων στην Ευρώπη.
Στο τραπέζι της συζήτησης μπήκαν ακόμη τα προγράμματα απασχόλησης για γυναίκες και άτομα με αναπηρία, αλλά και τα στοιχεία που δείχνουν αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων λόγω της ανόδου των δηλωμένων υπερωριών.
Με δυο λόγια, η εικόνα που σχημάτισε η Ευρωπαία αξιωματούχος για το τι γίνεται στο Εργασίας μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί.
- «75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader
- Το Ιράν ορίζει πρώτη φορά τις προϋποθέσεις για λήξη του πολέμου - Οι τρεις όροι
- Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια
- Τηλεθέαση: Η ελληνική σειρά σε επανάληψη που άγγιξε διψήφιο στο Μακεδονία TV
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.