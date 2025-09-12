Μέγα φιάσκο του FBI: Έπιασαν παππού για δολοφόνο του Κερκ - Τον ξεβράκωσαν και τον πήγαν σηκωτό

Πανικός, σύγχυση και μία γκάφα τεραστίων διαστάσεων για την αμερικανική αστυνομία στη Γιούτα και το FBI, ακολούθησε την εν ψυχρώ δολοφονία από sniper, του Τσάρλι Κερκ, έμπιστου του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως φαίνεται σε εικόνες και βίντεο που μετέδωσε η Daily Mail, η αστυνομία των ΗΠΑ προχώρησε αμέσως σε συλλήψεις δίχως το παραμικρό ενοχοποιητικό στοιχείο.

Μάλιστα, επίσημα το παραδέχθηκαν οι εκπρόσωποι του Τμήματος της Γιούτα, ζητώντας από τους πολίτες να μην τους βρίζουν και τους απειλούν. Φυσικά έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Στα βίντεο όμως που πραγματικά σοκάρουν, απεικονίζεται ένας άντρας τρομοκρατημένος, μεγάλης ηλικίας, να τον σέρνουν, να τον τραβολογάνε και στο τέλος - καθώς έχει καταρρεύσει - να τον πηγαίνουν σηκωτό.

Το παντελόνι του ανθρώπου έχει πέσει, έχει μείνει με το εσώροχο και η διαπόμπευση καλά κραττεί.

Από την πρώτη στιγμή στα social media έγραφαν πως ο δράστης πυροβόλησε από ταράτσα και δεν ήταν μέσα στο πλήθος ενώ φορούσε μαύρα, σε αντίθεση με την ανοιχτόχρωμη ένδυση του άτυχου ηλικιωμένου άντρα.

