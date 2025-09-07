Άρχισαν τα... προβλήματα για την Τατιάνα Στεφανίδου: Μίνι λίφτινγκ στην εκπομπή

Η πλέον αβέβαιη τηλεοπτική σεζόν, αυτή του 2025 – 2026 ξεκινά. Η τηλεθέαση υποχωρεί, η διαφήμιση σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις θα έχει καθοδική τάση, τα προγράμματα είναι πολλά και άκρως ανταγωνιστικά μεταξύ τους.

Η δομή της πυραμίδας της νέας τηλεοπτικής περιόδου σίγουρα δεν θα είναι η ίδια στο τέλος του έτους και σε κάθε περίπτωση έρχονται καθοριστικές αλλαγές το επόμενο καλοκαίρι.

Μίνι λίφτινγκ στην εκπομπή με την Τατιάνα Στεφανίδου

Το «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου δεν ξεκίνησε από πλευράς τηλεθέασης με τα επιθυμητά νούμερα από τον σταθμό και την ίδια την παρουσιάστρια. Σε καμία περίπτωση ωστόσο το κλίμα δεν είναι ανησυχητικό και η δημοσιογράφος έχει πολλάκις αποδείξει στην τηλεοπτική της καριέρα ότι είναι ικανή να «γυρνάει» το παιχνίδι.

Ένα παιχνίδι που δεν έχει καν ξεκινήσει καθώς πρέπει να επισημανθεί πως το δείγμα της Nielsen θέλει ακόμη αρκετές εβδομάδες για να σταθεροποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά οι πρώτες αλλαγές θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται από την επόμενη εβδομάδα και ως προς το σκηνοθετικό στήσιμο της εκπομπής αλλά και ως προς το περιεχόμενο και κατ’ επέκταση τη δομή του κοινωνικού μαγκαζίνο.

Αν και είναι άξιο αναφοράς πως ήδη η πρώτη εβδομάδα έβγαλε πολλές αποκλειστικές ειδήσεις. Η Τατιάνα Στεφανίδου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους συνεργάτες της προκειμένου να γίνουν οι πρώτες διορθωτικές κινήσεις στο «Power Talk».