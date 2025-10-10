Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο με εκρηκτικά στο Τενεσί: Αναφορές για πολλά θύματα

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών της Accurate Energetic Systems, κοντά στο Bucksnort του Τενεσί.

Η έκρηξη, που περιγράφεται ως «τεράστια», προκάλεσε διαδοχικές δευτερεύουσες εκρήξεις, αναγκάζοντας τις ομάδες διάσωσης να παραμείνουν αρχικά σε απόσταση από το σημείο.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what's left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for.

Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας, τουλάχιστον 19 άτομα αγνοούνται, ενώ πολλοί άλλοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Ο σερίφης της κομητείας επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται» και ότι «υπάρχουν και νεκροί» μετά την έκρηξη.

Βίντεο από το σημείο κατέγραψαν τα ερείπια της εγκατάστασης, μεγάλο μέρος της οποίας συνέχιζε να φλέγεται, με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό και ενισχύονται οι ανησυχίες για μια πυρκαγιά, καθώς το εργοστάσιο, που αποτελείται από οκτώ κτίρια, βρίσκεται σε δασώδη λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ, περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Dozens of people are currently unaccounted for following an catastrophic and extremely large explosion at a manufacturing plant



📌#Bucksnort | #Tennessee



At this time, numerous emergency personnel are on the scene in Bucksnort, Tennessee, after a significant and

Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, ενώ οι ομάδες διάσωσης δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν άμεσα το σημείο εξαιτίας των συνεχόμενων δευτερευουσών εκρήξεων, σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας.

Με πληροφορίες από το independent.com