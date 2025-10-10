Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο με εκρηκτικά στο Τενεσί: Αναφορές για πολλά θύματα

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών της Accurate Energetic Systems, κοντά στο Bucksnort του Τενεσί.
Η έκρηξη, που περιγράφεται ως «τεράστια», προκάλεσε διαδοχικές δευτερεύουσες εκρήξεις, αναγκάζοντας τις ομάδες διάσωσης να παραμείνουν αρχικά σε απόσταση από το σημείο.
Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας, τουλάχιστον 19 άτομα αγνοούνται, ενώ πολλοί άλλοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.
Ο σερίφης της κομητείας επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται» και ότι «υπάρχουν και νεκροί» μετά την έκρηξη.
Βίντεο από το σημείο κατέγραψαν τα ερείπια της εγκατάστασης, μεγάλο μέρος της οποίας συνέχιζε να φλέγεται, με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό και ενισχύονται οι ανησυχίες για μια πυρκαγιά, καθώς το εργοστάσιο, που αποτελείται από οκτώ κτίρια, βρίσκεται σε δασώδη λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ, περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.
Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, ενώ οι ομάδες διάσωσης δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν άμεσα το σημείο εξαιτίας των συνεχόμενων δευτερευουσών εκρήξεων, σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας.
Με πληροφορίες από το independent.com
- Ο καθηγητής που έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906: Τον ανακάλυψε Έλληνας πρύτανης
- Δεν ξέρουν τι έχουν: Ζευγάρι που κερδίζει 6ψηφιο ποσό από 28 ενοίκια εξηγεί τον μαγικό κανόνα του buy box
- Σόου Πλεύρη στην εκπομπή του Φειδία: «Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος, θα ήθελα να είμαι επικεφαλής αποσπάσματος»
- Μανώλης Νανούρης: «Στην ψυχιατρική κλινική που νοσηλεύτηκα έμαθα τι θα πει λόγος του τρελού»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.