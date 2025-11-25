Μεγάλη φωτιά καίει αποθήκη με πυροτεχνήματα στο Λονδίνο: Φόβοι για «ντόμινο» εκρήξεων

Γενικός συναγερμός στην πυροσβεστική του Λονδίνου σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (25/11), όταν ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη πυροτεχνημάτων της οδού Bridge Road.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της βρετανικής πρωτεύουσας, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ η αιτία της δεν είναι ακόμη γνωστή.
Η φωτιά ξεκίνησε σε ένα διώροφο κτίριο που αποτελείται από αποθήκη και χώρο καταστήματος, ενώ περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου έχουν παραδοθεί στις φλόγες, σύμφωνα και με το Sky News
Φωτιά στο Λονδίνο: «Εκρηκτικό» το εμπόρευμα στις αποθήκες
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα «λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που εκλύεται από το περιστατικό».
Η στήλη καπνού ήταν ορατή σε μεγάλο μέρος της δυτικής πλευράς της πρωτεύουσας.
Η κατάσταση αξιολογείται επίσης εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της πιθανής ύπαρξης πυροτεχνημάτων και φιαλών υγραερίου εντός του φλεγόμενου κτιρίου.
Λόγω του κινδύνου άμεσων εκρήξεων, δόθηκε εντολή σε όλους τους πυροσβέστες να αποσυρθούν από την «πρώτη γραμμή» και να επιχειρούν πλέον από μεγαλύτερη, ασφαλή απόσταση.
Ο πυκνός καπνός παραμένει ορατός σε μεγάλο μέρος του δυτικού Λονδίνου. Οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους.
