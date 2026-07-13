Μια τεράστια φωτιά κατέστρεψε ένα μπαρ στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης αργά την Κυριακή (12/7), σκοτώνοντας τουλάχιστον 27 άτομα και αφήνοντας 22 σοβαρά τραυματίες.

Η φωτιά ξεκίνησε κοντά στη σκηνή του μπαρ στη δημοφιλή συνοικία Chatuchak και στη συνέχεια εξαπλώθηκε γρήγορα, διακόπτοντας το ρεύμα και κατακλύζοντας το δωμάτιο με καπνό, λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Ντοκουμέντα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πανικόβλητους πελάτες να ουρλιάζουν καθώς τρέπονται σε φυγή - κάποιοι με τα ρούχα τους να φλέγονται - μέσα από την τυλιγμένη από τις φλόγες μπροστινή πόρτα του Rong Beer Na Lat Phrao.

At least 29 people were killed and many others injured after a fire tore through a restaurant in Bangkok’s Chatuchak district, Thailand. pic.twitter.com/jDLhEyfLYE — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

Οι πυροσβέστες, που έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το BBC, έσβησαν γρήγορα τη φωτιά. Βρήκαν τα πτώματα των περισσότερων θυμάτων σε ένα μπάνιο, όπου προφανώς είχαν βρει καταφύγιο.

Οι προκαταρκτικές έρευνες από το τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών της Μπανγκόκ υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά θα μπορούσε να προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό, αν και δεν έχει δοθεί επίσημη αιτία.

💔 27 dead and 18 injured as tragedy strikes Bangkok nightlife



Late last night, a massive fire engulfed the popular entertainment venue "Rong Beer at Ladprao" near the Ladprao Intersection. Emergency services responded around midnight to a fierce blaze, with thick smoke and… pic.twitter.com/vuPsMO7eZn — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 12, 2026

Οι αρχές έχουν υποσχεθεί μια διεξοδική έρευνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό στην Ταϊλάνδη. Παρά τις επίσημες υποσχέσεις για βελτίωση των προτύπων πυρασφάλειας και ηλεκτρικής ασφάλειας μετά από προηγούμενα περιστατικά, αυτά εξακολουθούν να εφαρμόζονται πλημμελώς.

Ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο νωρίς τη Δευτέρα, δήλωσε ότι ένας μουσικός που έπαιζε όταν ξέσπασε η πυρκαγιά του είπε ότι «υπήρχαν εκρήξεις και όλοι προσπάθησαν να ξεφύγουν από τον καπνό και τις φλόγες».

Πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να βγουν από το μπαρ επειδή «πήγαν στο πίσω μέρος του κτιρίου και προσπάθησαν να κρυφτούν... στην τουαλέτα», είπε ο μουσικός, σύμφωνα με τον Ανουτίν.

Οι πυροσβέστες, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν για την πυρκαγιά από έναν διερχόμενο οδηγό, φέρεται να κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες σε περίπου μισή ώρα.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, εννέα άνδρες και 18 γυναίκες σκοτώθηκαν. Περισσότεροι από 60 νοσηλεύονται τώρα στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων 22 που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφεραν οι αρχές.

Τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι η πλειονότητα των θυμάτων πέθανε από εισπνοή καπνού, δήλωσε ο Σουριγιατσάι Ραβιουάν, διευθυντής του τμήματος αντιμετώπισης καταστροφών της Μπανγκόκ.