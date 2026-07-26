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Μεγάλη φωτιά στην Απούλια της Ιταλίας: Απομακρύνθηκαν 400 λουόμενοι δια θαλάσσης

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στην Απούλια της Ιταλίας, με αποτέλεσμα 400 τουρίστες να απομακρυνθούν δια θαλάσσης από το σημείο.

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Φωτιά στην Απούλια Ιταλίας
Φωτιά στην Απούλια Ιταλίας | Volcaholic - Χ
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Και στην Ιταλία καταγράφηκε μεγάλη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε ένα χωριό της Απούλιας

 Το ιταλικό λιμενικό ανακοίνωσε σήμερα ότι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης περισσότεροι από 400 άνθρωποι. \

«Επί του παρόντος, περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, αφού αυτή είναι η μοναδική οδός διαφυγής» ανέφεραν οι αρχές με ανάρτηση στο κανάλι τους στο WhatsApp.

Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχιστεί, αφού απομένουν περίπου άλλοι 300 άνθρωποι.
«Οι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη και έχουν κινητοποιηθεί έξι πλοία της ακτοφυλακής (…) τρία πλοία της οικονομικής αστυνομίας καθώς και καμιά δεκαριά ιδιωτικά σκάφη, που έχουν διατεθεί για τη μεταφορά επιβατών και την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβεστικά οχήματα και ένα αεροσκάφος Canadair να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά δεν απειλεί πάντως κατοικίες αυτής της κοινότητας που βρίσκεται στις ακτές της Αδριατικής. Ωστόσο, ένα σύννεφο καπνού είναι ορατό από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων.
«Αναμένουμε την άφιξη ενός Canadair από τη Ρώμη. Η κατάσταση είναι επί του παρόντος υπό έλεγχο» είπε ο δήμαρχος της κοινότητας, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο, στην τοπική εφημερίδα La Gazzetta del Mezzogiorno.

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