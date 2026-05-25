Μεγάλη πυρκαγιά σε πόλη κοντά στις Βρυξέλλες - Εκκενώσεις και φόβοι για την τοξικότητα του καπνού

Μια μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη ρούχων άνω των 1000τμ. βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο του Tubize, πολης κοντά στις Βρυξέλλες.

Στο Tubize, σύμφωνα με το rtbf.be βρίσκεται υπό εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης και κατοικίες σε οδούς κοντά στην πυρκαγιά έχουν εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο υπάρχει ισχυρή κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ έχουν αποκλειστεί οι τριγύρω δρόμου.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν εκφράσει φόβους για την τοξικότητα των καπνών που σχετίζεται με την παρουσία σωματιδίων αμιάντου και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους του Tubize να: παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τα νοσοκομεία και τα γηροκομεία βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ έχουν ανασταλεί οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η πυρκαγιά ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Πρόσθετες αναλύσεις των καπνών θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένη υπηρεσία.