Το «Μεγάλο Σχίσμα» Ντόναλντ Τραμπ με Πάπα Λέων, το προηγούμενο του Φραγκίσκου και οι νέες ισορροπίες

Η δημογραφική συνιστώσα των Καθολικών ήταν από τις πλέον σημαντικές για την εκλογική νίκη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2024. Τώρα, κάτι παραπάνω από έναν χρόνο μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος βάλλεται κατά του ακρόπλωρου του Καθολικισμού.

Αλλά το «μέτωπο» που άνοιξε ο Ρεπουμπλικάνος με τον συμπατριώτη του, Πάπα Λέοντα, μπορεί να σηματοδοτεί ένα σχίσμα πολύ πιο βαθύ και σημαίνον, από περασμένους «τσακωμούς» του με τον κλήρο, σχολιάζει το CNN.

Ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2016 μετά από μια σύντομη διαμάχη με τον Πάπα Φραγκίσκο. Αλλά η νέα του διαμάχη με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ είναι διαφορετική.

Τραμπ και Πάπας Λέων: Το νέο «σχίσμα»

Το βράδυ της Κυριακής (12/4), ο Τραμπ επιτέθηκε στις επικρίσεις του Πάπα Λέοντα για τον πόλεμο στο Ιράν σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία:

Αποκάλεσε τον πάπα « ΑΔΥΝΑΜΟ στο έγκλημα και απαίσιο για την εξωτερική πολιτική».

στο έγκλημα και για την εξωτερική πολιτική». Ισχυρίστηκε ότι ο Λέων εξελέγη Πάπας μόνο « επειδή ήταν Αμερικανός και πίστευαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

και πίστευαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ». Είπε ότι ο Λέων θα έπρεπε « να συνέλθει ως Πάπας , να χρησιμοποιήσει την Κοινή Λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός».

, να χρησιμοποιήσει την Κοινή Λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός». Είπε ότι ο Λέων έβλαπτε την Καθολική Εκκλησία.

Ακόμα και μέλος της Επιτροπής Θρησκευτικής Ελευθερίας της κυβέρνησης, ο Επίσκοπος Ρόμπερτ Μπάρον, χαρακτήρισε την ανάρτηση «εντελώς ακατάλληλη και ασεβή» και είπε ότι «ο Πρόεδρος οφείλει στον Πάπα μια συγγνώμη».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ κλιμάκωσε τα πράγματα σε νέο επίπεδο, δημοσιεύοντας μια ψεύτικη εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απεικόνιζε τον εαυτό του ως μια φιγούρα που έμοιαζε με Χριστό, να θεραπεύει έναν άρρωστο.

Είναι μια εικόνα που πολλοί επικριτές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που ιστορικά τον στηρίζουν, όπως η Διεθνής Οργάνωση Ναϊτών Ιπποτών, χαρακτήρισαν βλάσφημη.

Ο Τραμπ αργότερα διέγραψε την ανάρτηση και τη Δευτέρα δικαιολογήθηκε, λέγοντας ότι θεώρησε πως η ανάρτηση τον απεικόνιζε ως γιατρό.

Ο Τραμπ και το «beef» με τον Φραγκίσκο

Στις αρχές του 2016, καθώς προηγούνταν στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία, είχε μια σύντομη διαμάχη με τον Πάπα Φραγκίσκο σχετικά με τα σχόλια του ποντίφικα για τη μετανάστευση.

Όταν ο Φραγκίσκος επρόκειτο να επισκεφθεί τα μεξικανικά σύνορα, ο Τραμπ τον αποκάλεσε «υπερβολικά πολιτικοποιημένο» και υπαινίχθηκε ότι το Μεξικό τον εκμεταλλευόταν.

Μέρες αργότερα, ο Φραγκίσκος φάνηκε να επικρίνει τα σχέδια του Τραμπ για την κατασκευή του περιβόητου τείχους του στα σύνορα, λέγοντας ότι «δεν ήταν χριστιανικό» να επικεντρώνεται στην κατασκευή τειχών αντί για γέφυρες.

Ο Τραμπ απάντησε χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Φραγκίσκου «επαίσχυντα». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι, αν το ISIS επιτίθετο στο Βατικανό, ο Πάπας θα ευχόταν να ήταν ο Τραμπ πρόεδρος.

Τότε, μεγάλο μέρος του Τύπου και του πολιτικού γίγνεσθαι εκτιμούσε πως ο Τραμπ «πυροβολούσε τον εαυτό του στο γόνατο», αν και ο ίδιος κατάφερε μία πανηγυρική πολιτική νίκη.

Τραμπ - Πάπας Λέων: Τι έχει αλλάξει σήμερα

Η σύγκρουση του 2016 δεν έγινε μεγάλη υπόθεση επειδή τελείωσε περίπου τόσο γρήγορα όσο ξεκίνησε. Μόλις μια μέρα μετά τις σκληρές επικρίσεις του προς τον Φραγκίσκο, ο Τραμπ προσπάθησε ξαφνικά να εξομαλύνει τα πράγματα .

Επαίνεσε τον Φραγκίσκο ως «υπέροχο άνθρωπο» και επέμεινε ότι στην πραγματικότητα δεν είχαν τσακωθεί. Υποστήριξε μάλιστα ότι το σχόλιο του Πάπα για τα τείχη και τις γέφυρες είχε υπεραναλυθεί και δεν ήταν τόσο επικριτικό.

Τώρα όμως, ο Πάπας Λέων εμπλέκεται περισσότερο από ό,τι ο Φραγκίσκος. Ενώ ο αποδημών Ποντίφικας επέκρινε έμμεσα την πολιτική του προέδρου για τη μετανάστευση, ο Λέων ήταν πιο άμεσος, θίγοντάς τις επανειλημμένα, ενώ καυτηρίασε και τις πολεμικές τάσεις του προέδρου.

Δήλωσε μάλιστα σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα μέσα στο παπικό αεροπλάνο ότι «δεν φοβόταν την κυβέρνηση Τραμπ» και θα συνέχιζε να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και ο Τραμπ επανήλθε δριμύτερος, λέγοντας ότι δεν θα ζητήσει συγγνώμη.

«Όχι, επειδή ο Πάπας Λέων είπε πράγματα που είναι λάθος. Ήταν κάθετα αντίθετος με αυτά που κάνω σε σχέση με το Ιράν», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι πολύ αδύναμος στο έγκλημα και σε άλλα πράγματα. Το έθεσε δημόσια. Απλώς απαντώ στον Πάπα Λέοντα».

Όσον αφορά τη «βλάσφημη» εικόνα, η σύγκριση ξεπέρασε κάθε όριο για πολλούς πιστούς Καθολικούς και άλλους Χριστιανούς. Η ανάρτηση έγινε επίσης μια εβδομάδα αφότου η πνευματική σύμβουλος του Τραμπ, Πόλα Γουάιτ-Κέιν, τον συνέκρινε ανοιχτά με τον Ιησού Χριστό σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Αθροιστικά, το γεγονός πως ο Τραμπ διάκειται όλο και πιο επιθετικά κατά του καθολικισμού, και του κύριου εκρποσώπου του, προδιαγράφει επιδείνωση της δημοτικότητας του Τραμπ, σε συνδυασμό με ένα ακόμα γεγονός: Ο Λέων είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους Αμερικανούς.

Ήταν η πιο δημοφιλής εθνική προσωπικότητα μεταξύ 14 ατόμων που συμπεριέλαβε έρευνα της Gallup το περασμένο καλοκαίρι. Και οι Αμερικανοί τον έβλεπαν θετικά με αναλογία 5 προς 1 σε δημοσκόπηση του NBC News τον περασμένο μήνα.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ βρίσκεται σε χαμηλό πολιτικά σημείο, με ποσοστά αποδοχής που έχουν μειωθεί κατά 30 μονάδες σε ορισμένες πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Είναι σίγουρα πιθανό οι περισσότεροι υποστηρικτές του προέδρου να μην αποξενωθούν από μια παρατεταμένη διαμάχη με τον Πάπα. Στην πραγματικότητα, μάλλον θα πρέπει να το περιμένουμε αυτό, δεδομένου του πόσο αφοσιωμένη έχει αποδειχθεί η βάση του Τραμπ την τελευταία δεκαετία.

Από την άλλη όμως, ο Ρεπουμπλικάνος δεν έχει την πολυτέλεια να αποξενώσει πολύ περισσότερους υποστηρικτές αυτή τη στιγμή.