Το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου: Μπορεί να μεταφέρει 52 ελέφαντες

Το μεγαλύτερο αεροσκάφος του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαντάζεστε, καθώς μπορεί να χωρέσει μέχρι και 52 ελέφαντες.

Κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1980, το Antonov An-225 πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στις 21 Δεκεμβρίου 1988 και αποτελεί το πιο βαρύ αεροσκάφος του κόσμου, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ.

Προϊόν της Σοβιετικής Ένωσης, αυτό το αξιοσημείωτο αεροσκάφος έχει μήκος 84 μέτρα, διαθέτει έξι κινητήρες, σύστημα προσγείωσης 32 τροχών, ενώ ζυγίζει 285 τόνους.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος που ήταν αρχικά σχεδιασμένο για να μεταφέρει το διαστημόπλοιο Buran του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Air Show του Παρισιού το 1989, πετώντας με το διαστημικό λεωφορείο τοποθετημένο πάνω στην άτρακτό του.

Δυστυχώς, το αεροσκάφος χάθηκε το 2022 στην Ουκρανία, καθώς καταστράφηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στη μάχη του Αεροδρομίου Αντόνοφ, κοντά στο Κίεβο.

Το κολοσσιαίο αεροσκάφος είχε σχεδιαστεί για να μεταφέρει εξαιρετικά βαριά φορτία, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αντικειμένων βάρους έως και 200 ​​τόνων.

Το AN-225 έχει σπάσει πάνω από 200 παγκόσμια ρεκόρ

Σύμφωνα με τους ειδικούς αεροσκαφών της Chapman Freeborn, το Antonov «μπορεί να μεταφέρει έως και 250 τόνους φορτίου, που ισοδυναμεί με το μέσο βάρος 52 ελεφάντων», αναφέρει η Express.

«Το AN-225 έχει καταρρίψει πάνω από 200 παγκόσμια ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένης της αερομεταφοράς του βαρύτερου φορτίου στον κόσμο και του μακρύτερου φορτίου στον κόσμο», συμπληρώνει.

Η AviationAtoZ σημείωσε: «Το να μπαίνεις στο εσωτερικό του θα μπορούσε να μοιάζει σαν να μπαίνεις σε «hangar» και όχι σε αεροσκάφος. Ο χώρος αποσκευών του έχει μήκος 43 μέτρα, πλάτος 6,4 μέτρα και ύψος 4,4 μέτρα. Ένα τυπικό γήπεδο μπάσκετ έχει μήκος 28 μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι ο χώρος αποσκευών του αεροσκάφους, θα μπορούσε εύκολα να φιλοξενήσει ένα».

«Η φόρτωση τέτοιων τεράστιων αντικειμένων κατέστη δυνατή χάρη στην χαρακτηριστική μύτη του, η οποία έγερνε προς τα πάνω δημιουργώντας μια ράμπα φορτίου», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανακατασκευή του Antonov AN-225 Mirya θα κόστιζε το αστρονομικό ποσό των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.