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Μέχρι και στο Μουντιάλ: Ο Τραμπ είναι το «φαβορί» για να κάνει την απονομή του Κυπέλλου

Ο πρώτος άνθρωπος που θα κρατήσει στα χέρια του το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, ώστε να το παραδώσει στον αρχηγό της νικήτριας ομάδας ενδέχεται να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | Getty
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Ο Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα κρατήσει στα χέρια του το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, προκειμένου να το παραδώσει στον αρχηγό της νικήτριας εθνικής ομάδας, στον τελικό της 19ης Ιουλίου, στο στάδιο MetLife.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe», η ιστοσελίδα «talkSport» αποκάλυψε ότι η FIFA φέρεται να μην φέρνει αντίρρηση σε αυτή την «παραβίαση πρωτοκόλλου», να παραδώσει το Κύπελλο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η FIFA θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ την επιλογή να παραμείνει με τους νικητές, μετά την άρση του τροπαίου.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το θεσμοθετημένο πρωτόκολλο της διεθνούς ομοσπονδίας, το τρόπαιο παραμένει σε βάθρο και μεταφέρεται από ένα μέλος της νικήτριας ομάδας στο βάθρο των εορτασμών.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο έχει παραβιασθεί ξανά από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε με τους παίκτες της Τσέλσι, καθώς γιόρταζαν τον θρίαμβο τους στην διοργάνωση.

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