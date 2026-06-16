Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (15/6) στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία.

New York: une violente bagarre éclate entre supporters algériens et argentins pic.twitter.com/JbccdUSgGQ — BFM (@BFMTV) June 16, 2026

Χιλιάδες Αργεντινοί φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στο εμβληματικό σημείο της Νέας Υόρκης για το παραδοσιακό «banderazo», τη μαζική εκδήλωση στήριξης της εθνικής ομάδας με σημαίες, συνθήματα και τραγούδια πριν από σημαντικές αναμετρήσεις.

Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν και οπαδοί της Αλγερίας, καθώς και φίλαθλοι από τη Γαλλία και τη Σενεγάλη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων, η ένταση ξεκίνησε με ανταλλαγή προσβλητικών συνθημάτων και χειρονομιών, πριν εξελιχθεί σε γενικευμένη συμπλοκή με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές χάους, με περαστικούς και οικογένειες να απομακρύνονται βιαστικά από το σημείο, ενώ ορισμένοι προσπάθησαν να παρέμβουν για να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους.

Ισπανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τα επεισόδια ως την «πρώτη άσχημη εικόνα» της διοργάνωσης, λίγες ώρες πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των δύο ομάδων.

Παρέμβαση της αστυνομίας και συλλήψεις

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) επενέβη άμεσα για να αποκαταστήσει την τάξη, διαλύοντας τις ομάδες των οπαδών. Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά και αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις μετά τα επεισόδια.

Παρά την ένταση που προηγήθηκε, ο αγώνας ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αλγερία αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά τα ξημερώματα της Ελλάδας στο Κάνσας Σίτι.