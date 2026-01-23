Μελόνι: Αναθεώρηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα ώστε να μπορεί να συμμετάσχει η Ιταλία

Τροποποίηση στους όρους του «Συμβουλίου Ειρήνης» ζήτησε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να διευθετηθούν συνταγματικά ζητήματα που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιτρέψει τη συμμετοχή της Ιταλίας.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είναι ένας νέος διεθνής οργανισμός υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, που δημιουργήθηκε με σκοπό την επίβλεψη της μεταπολεμικής διακυβέρνησης στη Γάζα και ενδεχομένως ευρύτερων προσπαθειών επίλυσης συγκρούσεων.

Σύμφωνα με το ιταλικό Σύνταγμα, η χώρα μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς οργανισμούς μόνο υπό όρους ισότητας με άλλα κράτη, προϋπόθεση που, όπως δηλώνει η Μελόνι, δεν πληρείται από το ισχύον καταστατικό του συμβουλίου, το οποίο παρέχει εκτεταμένες εκτελεστικές εξουσίες στον Τραμπ.

Η Ιταλίδα πρόεδρος πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι ικανοποιημένη με τη συμφωνία-ορόσημο για το εμπόριο, που υπεγράφη αυτόν τον μήνα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λατινοαμερικανικού μπλοκ Mercosur, η οποία, όπως είπε, βελτιώθηκε χάρη στον ρόλο της Ρώμης στις διαπραγματεύσεις.

«Στεκόμαστε δίπλα στο έργο που έκανε η Ιταλία για να καταστεί η συμφωνία πιο ισορροπημένη», είχε δηλώσει η Μελόνι στη Ρώμη μετά από διακυβερνητική σύνοδο με τη Γερμανία.