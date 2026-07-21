Μελόνι για θάνατο μετανάστη από την αστυνομία: «Τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία κατά αστυνομικών»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην υπόθεση του θανάτου του 42χρονου Μαροκινού μετανάστη Αμπντεραχίμ Φακίρ, κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Μπολόνια.

Έθιξε ακόμα και την χθεσινοβραδυνή κινητοποίση με αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη, στο τέλος της οποίας σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις μέρους των διαδηλωτών με την αστυνομία, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

«Όσα συνέβησαν στην Μπολόνια είναι απαράδεκτα. Πρέπει να εξακριβωθεί , με την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα, αν υπάρχουν τυχόν ευθύνες για τον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ».

Μελόνι: «Τίποτα δεν δικαιολογεί βία κατά αστυνομικών»

Η αλήθεια πρέπει να αναζητηθεί σε βάθος, χωρίς προκαταλήψεις και ευνοϊκή μεταχείριση κανενός. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την βία κατά των αστυνομικών δυνάμεων», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο διαδίκτυο.

Αναφερόμενη στο ίδιο, πάντα θέμα, η Μελόνι πρόσθεσε:

«Όποιος διάλεξε να χρησιμοποιήσει την υπόθεση αυτή για να καταστρέψει την πόλη, να επιτεθεί στους αστυνομικούς και να σπείρει βία, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα πολιτών που δεν είχαν καμία σχέση με τις ταραχές, δεν αναζητούσε την αλήθεια, αναζητούσε την σύγκρουση.

Η ενίσχυση ενός κλίματος μίσους και απαξίωσης ενός ολόκληρου, κρατικού αστυνομικού σώματος, είναι μια πράξη σοβαρής ανευθυνότητας. Με το να μετατρέπονται σε στόχο χιλιάδες ένστολοι, άνδρες και γυναίκες, πλήττεται όποιος κάθε μέρα υπηρετεί την Ιταλία με επαγγελματισμό, αυτοθυσία και θάρρος».

Διαβάστε ακόμα: Οι θεωρίες για τον θάνατο του Μπρους Λι: Ένα παγκόσμιο είδωλο που πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ήταν υπό την επήρεια αλκόολ και προκάλεσε ζημιές σε κάποια οχήματα, τον πλησίασαν οι αστυνομικοί και εκείνος τους επιτέθηκε. Στην συνέχεια τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, τον έριξαν κάτω στον δρόμο και του έβαλαν χειροπέδες, ενώ του έδεσαν και τα πόδια.

Όλα έχουν καταγραφεί από κάμερες στον δρόμο. Ο άντρας που έπασχε από άσθμα φώναζε «βοήθεια, σταματήστε», επί πέντε λεπτά, μέχρι που κατέληξε, στη συνοικία Πιλάστρο.

Παρόλο που φώναζε για κάποια λεπτά, μετά από λίγο σταμάτησε και έτσι διαπιστώθηκε ο θάνατός του.