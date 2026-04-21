Μελόνι: Οργισμένη με τους υπέρογκους λογαριασμούς που έλαβαν οι τραυματίες του Κραν Μοντανά

Η Iταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένη» από τους υπέρογκους λογαριασμούς που καλούνται να πληρώσουν τραυματίες της φωτιάς που ξέσπασε την Πρωτοχρονιά στο Κραν Μοντανά για τη νοσηλεία τους σε ελβετικό νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ελβετικό θέρετρο, συμπεριλαμβανομένων έξι Ιταλών εφήβων και 115 ακόμη τραυματίστηκαν στην τραγωδία στο ελβετικό θέρετρο. Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation είχε θύματα κυρίως εφήβους και νέους ενήλικες. Σύμφωνα με την εισαγγελία και αρκετές μαρτυρίες, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δήλωσε ότι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς και ότι οι εμπλεκόμενες ιταλικές οικογένειες δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν ούτε ένα φράγκο.

«Σοκαρίστηκα από την είδηση ​​για τους λογαριασμούς συνολικού ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ που έστειλε ένα ελβετικό νοσοκομείο στις οικογένειες νέων, που είναι θύματα της πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά», τόνισε η Μελόνι.

«Ένα νοσοκομείο στη Σιόν έφτασε στο σημείο να ζητήσει πάνω από 70.000 ευρώ για λίγες μόνο ώρες νοσηλείας», κατήγγειλε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Οι ελβετικές αρχές μας διαβεβαίωσαν ότι πρόκειται για λάθος και ότι οι οικογένειες δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τίποτα. «Ωστόσο, ζήτησα από τον πρεσβευτή να ελέγξει αυτό το θέμα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, επειδή θα ήταν απεχθές τέτοιο κόστος να βαρύνει τα θύματα ή την Ιταλία.

«Η ιταλική κυβέρνηση», συμπλήρωσε, «επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη της προς τους νέους που επηρεάστηκαν και τις οικογένειές τους και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ρίξει φως στην τραγωδία και να καθοριστούν οι υπεύθυνοι».

Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana.



Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η έρευνα της ελβετικής εισαγγελίας για αναζήτηση ποινικών ευθυνών έχει διευρυνθεί και στο μικροσκόπιό της προστέθηκε πρόσφατα ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά.