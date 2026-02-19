Μενού

Μεντβέντεφ για Ζελένσκι: «Είναι ένας χρήσιμος ηλίθιος»

Τι ανήρτησε ο Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνέντευξη του Βαλέρι Ζαλούζνι.

Ντιμίτρι Μεντβέντεφ
Ντιμίτρι Μεντβέντεφ
Ο πρώην αρχιστράτηγος της Ουκρανίας, Βαλέρι Ζαλούζνι, ήρθε ξανά στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τη ρήξη του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, με αφορμή τα λόγια του αρχιστράτηγου, εξαπέλυσε επίθεση στον Ουκρανό Πρόεδρο. 

Συγκεκριμένα, έγραψε στο X: «Η ''πράσινη μύγα'' (παράσιτο) ανησυχεί μετά τη συνέντευξη του Ζαλούζνι και ενοχλεί τους Αμερικανούς για τις εκλογές στην Ουκρανία, ισχυριζόμενη ότι η Ρωσία θέλει να εξοντώσει το έντομο του Κιέβου.

Οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για τις εκλογές, αλλά ο κλόουν των δύο μικρών είναι ένας χρήσιμος ηλίθιος. Όσο περισσότερο βρίσκεται στην εξουσία, τόσο μικρότερη «είναι η Ουκρανία», ανήρτησε απευθυνόμενος στον Ζελένσκι. 

 

