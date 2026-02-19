Μεντβέντεφ για Ζελένσκι: «Είναι ένας χρήσιμος ηλίθιος»

Ο πρώην αρχιστράτηγος της Ουκρανίας, Βαλέρι Ζαλούζνι, ήρθε ξανά στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τη ρήξη του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, με αφορμή τα λόγια του αρχιστράτηγου, εξαπέλυσε επίθεση στον Ουκρανό Πρόεδρο.
Συγκεκριμένα, έγραψε στο X: «Η ''πράσινη μύγα'' (παράσιτο) ανησυχεί μετά τη συνέντευξη του Ζαλούζνι και ενοχλεί τους Αμερικανούς για τις εκλογές στην Ουκρανία, ισχυριζόμενη ότι η Ρωσία θέλει να εξοντώσει το έντομο του Κιέβου.
Οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για τις εκλογές, αλλά ο κλόουν των δύο μικρών είναι ένας χρήσιμος ηλίθιος. Όσο περισσότερο βρίσκεται στην εξουσία, τόσο μικρότερη «είναι η Ουκρανία», ανήρτησε απευθυνόμενος στον Ζελένσκι.
- Γεωργιάδης: «Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα - Δεν είμαι τύραννος»
- «Σεξ επί τρία»: Το τηλεοπτικό ατύχημα της Εμίλια Κλαρκ δεν έμεινε απόρρητο
- Φειδωλός ο βασιλιάς Κάρολος για σύλληψη Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του»
- Αυστρία: Ορειβάτης εγκατέλειψε τη σύντροφό του στα 3.798 μέτρα - Η επιστολή μετά τον θάνατο της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.