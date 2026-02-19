Μεντβέντεφ για Ζελένσκι: «Είναι ένας χρήσιμος ηλίθιος»

Ο πρώην αρχιστράτηγος της Ουκρανίας, Βαλέρι Ζαλούζνι, ήρθε ξανά στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τη ρήξη του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, με αφορμή τα λόγια του αρχιστράτηγου, εξαπέλυσε επίθεση στον Ουκρανό Πρόεδρο.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο X: «Η ''πράσινη μύγα'' (παράσιτο) ανησυχεί μετά τη συνέντευξη του Ζαλούζνι και ενοχλεί τους Αμερικανούς για τις εκλογές στην Ουκρανία, ισχυριζόμενη ότι η Ρωσία θέλει να εξοντώσει το έντομο του Κιέβου.

Οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για τις εκλογές, αλλά ο κλόουν των δύο μικρών είναι ένας χρήσιμος ηλίθιος. Όσο περισσότερο βρίσκεται στην εξουσία, τόσο μικρότερη «είναι η Ουκρανία», ανήρτησε απευθυνόμενος στον Ζελένσκι.

The greenfly is worried after Zaluzhny’s interview and is pestering the Yanks about elections in Ukraine, claiming Russia wants to swat the Kiev bug. The US doesn’t care about elections, but the two-bit clown is a useful idiot. The longer he’s in power, the smaller 'the Ukraine'. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 19, 2026