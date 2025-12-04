Μεντβέντεφ: «Η κατάσχεση από την ΕΕ παγωμένων ρωσικών assets μπορεί να δικαιολογήσει πόλεμο»

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ότι, αν η ΕΕ κατασχέσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί από τη Μόσχα ότι ισοδυναμεί με πράξη που δικαιολογεί τον πόλεμο.
«Αν η τρελή Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει τελικά να κλέψει παγωμένα στο Βέλγιο ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπό το πρόσχημα ενός αποκαλούμενου 'δανείου επανορθώσεων', η Ρωσία μπορεί να θεωρήσει αυτή την κίνηση ισοδύναμη με αιτία πολέμου με όλες τις σχετικές επιπτώσεις για τις Βρυξέλλες και για την καθεμιά χώρα της ΕΕ», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.
Την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο για την άντληση 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας μέσω μιας πρωτοφανούς χρησιμοποίησης παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού ώστε να καλυφθούν οι στρατιωτικές ανάγκες και βασικές υπηρεσίες ενόψει του πολέμου.
- Κακοκαιρία Byron: Eπικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
- Η Αθήνα των '90s αναβιώνει: Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια
- Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω - Δεν μπορώ να ξεχάσω την ντροπή»
- «Γ@μ@ς ρε καθόλου;»: Όταν ένα ανοιχτό μικρόφωνο στην ΕΡΤ έκανε πανελλήνια μετάδοση της πιο προσωπικής ερώτησης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.